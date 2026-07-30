Befékezett Amerika: lassulnak az AI-beruházások

Bár az amerikai gazdaság a vártnál lassabban, 1,5 százalékkal nőtt a második negyedévben, a friss adatok továbbra is erős fundamentumokat mutatnak. A lakossági fogyasztás dinamikusan bővült, a munkanélküliség pedig történelmi mélypontra csökkent. A vállalati, köztük a mesterséges intelligenciához köthető beruházások üteme ugyan lassult, de ezt főként kivitelezési akadályok okozzák. Az infláció a várakozásoknak megfelelően alakult, így az összkép egy stabil és aktív gazdaságról árulkodik.

A második negyedévben az amerikai GDP évesített negyedéves alapon 1,5%-kal nőtt. Az elemzők 2,1%-os növekedést vártak, éppen, mint az első negyedévben. A fogyasztási kaidások viszont 3,2%-kal nőttek évesített negyedéves alapon. A beruházási kiadások évesített növekedése viszont 7,9%-ról 3%-ra csökkent.

A beruházások belül a Szellemi tulajdonhoz kapcsolódó termékek beruházásai beruházásai lassultak nagyot, 15%-ról 8,8%-ra. Ez azért fontos, mert ezen a soron vannak elkönyvelve az AI beruházások egy része is.

Havi alapon a háztatások bevételei júniusban 0,2%-kal emelkedtek, míg a fogyasztási kiadásai 0,3%-kal kerültek feljebb. A havi reál foygasztási kiadások 0,4%-kal nőttek júniusban.

A PCE infláció a várakozásokkal megegyezően 3,7% lett, míg a PCE magárindex 3,3%-ra csökkent 3,4%-kal.

Az új munkanélküli segélykérelmek száma 197 ezer főre csökkent, ami már nagyon nagyon alacsonynak számít történelmi összevetésben is.

Összességében a bejövő adatok erős amerikai gazdaságról árulkodnak. A fogyasztók költenek, a vállalatok beruháznak, igaz utóbbi aktivitása lassulást mutat és a hírek alapján ez nem is biztos, hogy a szándék hiánya miatt van, hanem az adatközpontokhoz kapcsolódó építése nehézségek lassítják be a projekteket.

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