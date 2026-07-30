Bekövetkezett, amitől a boltláncok tartottak: a brutális hőség miatt egymás után állnak le a hűtők

A közelmúltbeli francia és holland esetek jól szemléltetik a probléma súlyosságát. A tartósan magas külső hőmérséklet miatt a hűtőberendezések egymás után mondták fel a szolgálatot, ami nemcsak az árukészlet megromlásához és kiürült polcokhoz, hanem számos üzlet kényszerű bezárásához is vezetett. Az extrém időjárási körülmények egyértelművé tették, hogy a jelenlegi hűtési infrastruktúra
sok esetben képtelen megbirkózni a megváltozott klímaviszonyokkal.
A meghibásodások hátterében elsősorban a széles körben alkalmazott transzkritikus CO₂-rendszerek korlátai állnak. Bár ezeket a berendezéseket az alacsony globális felmelegedési potenciáljuk (GWP) és a kedvező szabályozási környezet miatt egész Európában előszeretettel telepítették, a rendkívüli hőség komoly kihívás elé állítja őket. Amikor a külső hőmérséklet meghaladja a tervezési határértékeket, a rendszernyomás drasztikusan megugrik, ami rontja a hatásfokot, és növeli a mechanikai túlterhelés vagy a vészleállás kockázatát.
A sorozatos leállások arra kényszerítik a kiskereskedelmi szektort, hogy felülvizsgálja hűtési stratégiáját, és a puszta klímavédelmi megfelelés mellett a rendszerek üzembiztonságát is prioritásként kezelje.
A váltás kulcsát az új generációs, enyhén gyúlékony (A2L) hűtőközegek jelenthetik.
Ezek a megoldások továbbra is alacsony GWP-értéket biztosítanak, ugyanakkor stabil teljesítményt nyújtanak extrém hőmérsékleti viszonyok között is, ráadásul a meglévő rendszerek utólagos korszerűsítése (retrofit) is rugalmasabban megoldható velük.
A 2026-os nyár eseményei végérvényesen átalakították az iparági prioritásokat. A hűtőberendezések kiválasztásánál ma már nem elegendő pusztán az alacsony GWP-előírásoknak megfelelni, hiszen a teljes rendszer hatékonysága, az extrém hőmérsékletekkel szembeni ellenálló képesség és a megbízhatóság ugyanolyan súlyú döntési tényezővé vált a kiskereskedelmi láncok beruházásainál.
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