Bekövetkezett, amitől a boltláncok tartottak: a brutális hőség miatt egymás után állnak le a hűtők

Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.

A közelmúltbeli francia és holland esetek jól szemléltetik a probléma súlyosságát. A tartósan magas külső hőmérséklet miatt a hűtőberendezések egymás után mondták fel a szolgálatot, ami nemcsak az árukészlet megromlásához és kiürült polcokhoz, hanem számos üzlet kényszerű bezárásához is vezetett. Az extrém időjárási körülmények egyértelművé tették, hogy a jelenlegi hűtési infrastruktúra

sok esetben képtelen megbirkózni a megváltozott klímaviszonyokkal.

A meghibásodások hátterében elsősorban a széles körben alkalmazott transzkritikus CO₂-rendszerek korlátai állnak. Bár ezeket a berendezéseket az alacsony globális felmelegedési potenciáljuk (GWP) és a kedvező szabályozási környezet miatt egész Európában előszeretettel telepítették, a rendkívüli hőség komoly kihívás elé állítja őket. Amikor a külső hőmérséklet meghaladja a tervezési határértékeket, a rendszernyomás drasztikusan megugrik, ami rontja a hatásfokot, és növeli a mechanikai túlterhelés vagy a vészleállás kockázatát.

A sorozatos leállások arra kényszerítik a kiskereskedelmi szektort, hogy felülvizsgálja hűtési stratégiáját, és a puszta klímavédelmi megfelelés mellett a rendszerek üzembiztonságát is prioritásként kezelje.

A váltás kulcsát az új generációs, enyhén gyúlékony (A2L) hűtőközegek jelenthetik.

Ezek a megoldások továbbra is alacsony GWP-értéket biztosítanak, ugyanakkor stabil teljesítményt nyújtanak extrém hőmérsékleti viszonyok között is, ráadásul a meglévő rendszerek utólagos korszerűsítése (retrofit) is rugalmasabban megoldható velük.

A 2026-os nyár eseményei végérvényesen átalakították az iparági prioritásokat. A hűtőberendezések kiválasztásánál ma már nem elegendő pusztán az alacsony GWP-előírásoknak megfelelni, hiszen a teljes rendszer hatékonysága, az extrém hőmérsékletekkel szembeni ellenálló képesség és a megbízhatóság ugyanolyan súlyú döntési tényezővé vált a kiskereskedelmi láncok beruházásainál.

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