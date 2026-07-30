Beszakadt az út a VI. kerületben: megszűnt a vízszolgáltatás

Csőtörés miatt beszakadt az út reggel az Izabella utcában. A javítási munkálatok idejére a Szondi és az Aradi utca közötti szakaszt teljesen lezárták a forgalom elől. A Fővárosi Vízművek szakemberei már dolgoznak a hiba elhárításán, a vízszolgáltatás várhatóan 13 órakor indul újra. Késedelem esetén felkészültek az érintett lakók ivóvízzel történő azonnali ellátására is.

Csőtörés miatt reggel beszakadt az út az Izabella u. 67. előtt. A Fővárosi Vízművek azonnal megkezdte a javítást, melynek ideje alatt az Izabella utcát a Szondi és az Aradi között lezárták - írja a Facebookon Soproni Tamás, a kerület polgármestere.

Az imént azt a tájékoztatást kaptuk a szakemberektől, hogy 13 órára visszaállhat a vízszolgáltatás.

Ha ez mégis csúszna, már készen állunk arra, hogy az érintett házakba ivóvizet vigyünk. Tartjuk a kapcsolatot folyamatosan az utcában dolgozó vízművesekkel

- olvasható a bejegyzésben.

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