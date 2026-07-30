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Brutális hőség tért vissza Európába
Gazdaság

Brutális hőség tért vissza Európába

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A HungaroMet Zrt. szerint néhány nap alatt ismét jelentős hőhullám alakult ki Nyugat-Európában: szerdán több országban is 35 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Franciaország délnyugati részén pedig ismét 41-42 fokot mértek.

A meteorológiai szolgálat közlése szerint a forróság a Benelux államokat, Németországot és a Brit-szigetek délkeleti részét is elérte, ahol több helyen 35 fokot vagy annál magasabb maximum-hőmérsékletet regisztráltak.

A legmagasabb értékeket ismét Franciaország délnyugati térségében mérték, ahol a hőmérők 41-42 fokot mutattak.

A HungaroMet azt is jelezte, hogy Franciaország fölött jelenleg

hidegfront vonul át, amely több térségben megtöri a rendkívüli forróságot, és átmeneti enyhülést hoz.

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