Drágul a parkolás Szentendrén, de az önkormányzat szerint ez még mindig olcsónak számít

A határozat értelmében a 2-es parkolási zóna óradíja 500 forintról 600 forintra, a 3-as zónáé pedig 660 forintról 780 forintra emelkedik. A 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművek és autóbuszok várakozási díja az 1-es és 2-es zónában óránként 2760 forintról 3500 forintra nő. A parkolóbérletek ára szintén emelkedik, bár a belvárosi óradíj még a módosítást követően is alacsonyabb marad több kiemelt turisztikai célpont tarifájánál.
Az önkormányzat szerint a hasonló adottságú településekkel összevetve a 780 forintos szentendrei 3-as zónás óradíj még az emelés után is elmarad több kiemelt turisztikai övezet tarifájától. Hoznak példákat is a közleményükben:
- Székesfehérvár történelmi belvárosában például 990 forint,
- Tihany kiemelt övezetében 900 forint,
- Budapest A zónájában pedig 800 forint az óradíj.
A nagyvárosok belvárosi tarifái jellemzően a szentendrei szinten mozognak, hiszen a 2-es parkolási zóna 600 forintos óradíja megegyezik a fővárosi B zóna díjával, és közel áll Székesfehérvár 590, Debrecen 580, valamint Sopron 560 forintos tarifájához.
A lakosság is új díjakat kap
A rendelet alapján jelentősen módosul a lakossági kedvezményes várakozási hozzájárulás díja is. Az első gépjármű éves díja 7 ezer forintról 10 ezer forintra emelkedik, míg a második gépjármű után 20 ezer, a harmadik után 40 ezer, a negyedik után pedig 80 ezer forintot kell fizetni évente.
A dokumentum hangsúlyozza, hogy a 10 ezer forintos éves díj országos viszonylatban továbbra is a legalacsonyabbak közé tartozik. Szegeden, valamint a budapesti II. és III. kerületben például az első autó éves lakossági várakozási díja 15 ezer forint, Ferencvárosban 30 ezer forint, míg a belső pesti kerületekben jellemzően 30 ezer és 36 ezer forint között alakul évente.
A jogszabály-módosítás értelmében az új tarifák 2026. szeptember 1-jén lépnek hatályba, a gépjárműveket pedig a korábbi évek gyakorlatának megfelelően ettől a naptól lehet regisztrálni a 2027-es kedvezményes parkolási rendszerbe.
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