  • Megjelenítés
Drákói szigor lépett életbe a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén
Gazdaság

Drákói szigor lépett életbe a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A spliti városi tanács tegnap éjszakai alkoholértékesítési tilalmat vezetett be az üzletekben és egyéb kiskereskedelmi egységekben. A szeptember közepéig tartó intézkedés célja a közrend fenntartása és a nyári csúcsszezonban tapasztalható zavaró lakossági problémák visszaszorítása - írta meg a Croatia Week.

Az új rendelet értelmében

este 21 és reggel 6 óra között tilos szeszes italt árusítani a város egész területén.

A korlátozás kifejezetten a megadott idősávban nyitva tartó üzletekre és kiskereskedelmi egységekre vonatkozik, és szeptember 15-ig marad érvényben.

A városvezetés az éjszakai alkoholfogyasztással összefüggő problémák, többek között a túlzott zajongás, a közösségellenes magatartás és a köztéri szemetelés miatt döntött a szigorítás mellett. A lépéstől a helyi lakosok életminőségének javulását, valamint Split történelmi belvárosának és kulturális örökségének védelmét várják, ahol a nyári hónapokban hatalmas tömeg fordul meg.

Még több Gazdaság

MÁV-vezér: előfordulhat, hogy egyes vasúti kocsik védelmi rendszere működésbe lép a 40 fokban

Európai elosztóközponttá vált a kecskeméti Zarges-telephely

Már rövid távon versenyelőnyt hozhat az AI-bevezetés − A reálisan elérhető hasznokat is számba veszi a Portfolio őszi vállalati fóruma

Az új szabályok betartását a horvát Állami Felügyelőség és más illetékes hatóságok ellenőrzik. A vonatkozó kereskedelmi törvény alapján a jogsértőkre azonnali és jelentős pénzbírság vár.

A szabályszegő cégek 5000 és 39 810 euró közötti bírságra számíthatnak, míg a vállalatokon belüli felelős személyeket 2000 és 6630 euró közötti összeggel büntethetik. Az egyéni vállalkozók esetében a tétek 5000 és 13 270 euró között mozognak, a magánszemélyek pedig 2000 és 6630 euró közötti bírságot kaphatnak a tilalom megszegéséért.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Erősödéssel reagált a forint a Fed kamatdöntésére
Odalép Amerika Putyinnak, Kramatorszk kapujában az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán
Döntött a parlamenti bizottság Magyar Péter mentelmi jogáról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility