Drákói szigor lépett életbe a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén

Az új rendelet értelmében

este 21 és reggel 6 óra között tilos szeszes italt árusítani a város egész területén.

A korlátozás kifejezetten a megadott idősávban nyitva tartó üzletekre és kiskereskedelmi egységekre vonatkozik, és szeptember 15-ig marad érvényben.

A városvezetés az éjszakai alkoholfogyasztással összefüggő problémák, többek között a túlzott zajongás, a közösségellenes magatartás és a köztéri szemetelés miatt döntött a szigorítás mellett. A lépéstől a helyi lakosok életminőségének javulását, valamint Split történelmi belvárosának és kulturális örökségének védelmét várják, ahol a nyári hónapokban hatalmas tömeg fordul meg.

Az új szabályok betartását a horvát Állami Felügyelőség és más illetékes hatóságok ellenőrzik. A vonatkozó kereskedelmi törvény alapján a jogsértőkre azonnali és jelentős pénzbírság vár.

A szabályszegő cégek 5000 és 39 810 euró közötti bírságra számíthatnak, míg a vállalatokon belüli felelős személyeket 2000 és 6630 euró közötti összeggel büntethetik. Az egyéni vállalkozók esetében a tétek 5000 és 13 270 euró között mozognak, a magánszemélyek pedig 2000 és 6630 euró közötti bírságot kaphatnak a tilalom megszegéséért.

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