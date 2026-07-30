Drasztikus lépés jön: idegrendszert károsító anyag miatt változnak az európai szabályok

A szigorítás hátterében az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) legújabb kockázatértékelése áll, amely alapján az Európai Bizottság felülvizsgálta az etefonra vonatkozó uniós szermaradék-határértékeket - számol be az Agrárszektor. Egyes termékeknél, például az áfonyánál és több dióféle esetében a megengedett szint drasztikusan csökken, de az almára, az ananászra, a búzára és a rozsra is új előírások vonatkoznak majd.
Az etefon nem hagyományos növényvédő szer, hiszen nem rovarokat, gombákat vagy gyomokat pusztít, hanem egy úgynevezett növekedésszabályozó vegyület, amely a növényi szövetekben etilént szabadít fel. Mivel az etilén a növények természetes hormonjaként egyebek mellett a termések érését, a levelek öregedését, a virágzást és a környezeti hatásokra adott válaszokat is szabályozza, az etefon alkalmazásával a termesztők ezeket a természetes folyamatokat tudják mesterségesen befolyásolni.
A cél minden esetben az, hogy egyenletesebb érésű, könnyebben betakarítható és piacképesebb termést érjenek el.
A vegyületet éppen ezért alkalmazzák világszerte számos kertészeti és szántóföldi kultúrában. A gyümölcs- és zöldségtermesztésben leginkább az egyenletes érés és színeződés elérésében nyújt segítséget. Paradicsomnál vagy paprikánál például egyszerre érő termést eredményez, ami nagyban leegyszerűsíti a betakarítást, egyúttal csökkenti a fertőzések kialakulásának kockázatát. A gabonaféléknél némiképp eltérő a szerepe, ott ugyanis mérsékli a szár megnyúlását, erősebb szárrendszert és fejlettebb gyökérzetet eredményez, így csökkentve a szármegdőlés veszélyét. Mindez jelentős gazdasági előnyt biztosít a termelők számára, miközben a termés minősége és betakaríthatósága is javul.
Az élelmiszerbiztonsági alapelvek szerint minden olyan anyag esetében, amelyet a növénytermesztés során alkalmaznak, szigorúan vizsgálni kell, hogy milyen mennyiségben maradhat vissza a betakarított terményben. Az EFSA toxikológiai értékelése kimutatta, hogy nagyobb mennyiségű bevitel vagy tartós kitettség esetén az etefon elsődlegesen az idegrendszer működését befolyásolhatja. Nagy dózisú expozíció esetén olyan tüneteket okozhat, mint a fokozott nyálelválasztás, a verejtékezés, a hányinger, a hasi görcsök vagy az izomgyengeség.
Mivel az európai hatóság a legfrissebb értékelése során csökkentette az etefon elfogadható napi beviteli értékét (ADI), az Európai Bizottság valamennyi vonatkozó maximális maradékanyag-határértéket újraszámolta. A szigorítás célja nem az etefon teljes betiltása, hanem annak biztosítása, hogy a fogyasztók hosszú távú egészségügyi terhelése még nagyobb biztonsági tartalékkal maradjon a tudományosan meghatározott kritikus szint alatt.
A módosítás egyik legjelentősebb következménye, hogy bizonyos élelmiszereknél a határérték gyakorlatilag a laboratóriumi kimutathatósági határral esik egybe.
Vagyis nem pusztán arról van szó, hogy valamivel kisebb mennyiség lesz a megengedett, hanem arról, hogy a szakembereknek rendkívül alacsony koncentrációkat kell megbízhatóan mérniük. A változás a termelők és a forgalmazók számára is azonnali gyakorlati feladatokat jelent.
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