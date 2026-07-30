Drasztikus lépésre kényszerült Románia is a Duna alacsony vízállása miatt

A Duna drasztikusan alacsony vízállása miatt Románia ideiglenesen atomenergia nélkül maradt, miután a cernavodai erőmű mindkét reaktorát leállították. A hazai áramszükséglet ötödét biztosító létesítmény kiesése miatt az országnak jelentős importra lesz szüksége. A folyó kritikus vízszintje Magyarországot is lépéskényszerbe hozta.

Atomenergia nélkül maradt Románia, miután a Duna alacsony vízállása miatt csütörtökön leállította az ország villamosenergia-szükségletének 20 százalékát fedező cernavodai atomerőmű kettes számú reaktorát is. Az egyes számú reaktort kedden kapcsolták le az országos energiahálózatról.

Az 1400 megawattos erőmű hűtőrendszere a Duna vizét használja, amelynek hozama a többéves átlag felét sem éri el.

Szakemberek szerint augusztus 3-ig Románia az esti csúcsidőben 500 megawattos, az augusztus 4-9. közötti időszakban pedig

1000 megawatt feletti energiadeficittel szembesülhet, amit importból kell fedeznie.

Magyarország is lépett

A Duna történelmi mélységű, mínusz 121 centiméteres vízállása miatt az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2026. július 30-án 50 százalékkal csökkentette a 2. blokk teljesítményét. A döntés egy sorozat része: korábban az 1. és 3. blokk termelését is visszafogták, utóbbit teljesen le is állították.

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