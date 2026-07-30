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Drasztikus lépésre készül Karácsony a paksi leállás miatt - sötétségbe borul Budapest
Gazdaság

Drasztikus lépésre készül Karácsony a paksi leállás miatt - sötétségbe borul Budapest

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A Paksi Atomerőmű leállása esetén több mint 300 fővárosi épület díszvilágítását kapcsolják le az energiatakarékosság érdekében. A közvilágítást nem érinti az intézkedés.

A Paksi Atomerőmű hétfőre várható leállása esetén ideiglenesen kikapcsolják a Budapesti Közművek által kezelt, több mint 300 fővárosi épület díszvilágítását

jelentette be Karácsony Gergely. A főpolgármester hangsúlyozta, hogy az intézkedés a közvilágítást nem érinti.

Karácsony arra utasította a Budapesti Közműveket, hogy készüljön fel a díszvilágítás lekapcsolására az atomerőmű leállásának teljes időtartamára. Indoklása szerint a világítás mellőzésével éppen az energiafelhasználás szempontjából kritikus esti időszakban lehet jelentős mennyiségű villamos energiát megtakarítani.

A főpolgármester a díszkivilágítással rendelkező magánépületek tulajdonosait is arra kérte, hogy csatlakozzanak az energiatakarékossági intézkedéshez. Mint fogalmazott, Budapest látványa egy ideig szerényebb lesz, de így több energia maradhat a létfontosságú célokra.

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Karácsony a bejelentése után az ATV-nek adott interjút, ahol arról beszélt, hogy a Fidesz-kormány elmúlt 16 éve "a rezsicsökkentés bódulatába" hozta a magyarokat. A főpolgármester úgy véli, hogy

a politikai váltás lehetőséget ad ez ügyben a valódi szemléletváltásra is, és ennek mentén az augusztus 20-i tűzijáték elhagyását is szorgalmazta.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

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