Egy egészen újfajta energiakrízis robbanhat be

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Már a korábban hűvösebb régiókban is berobbanhat a klímakereslet

Az egyre gyakoribb és kiterjedtebb extrém meleg időszakok már a korábban hűtést csak korlátozott mértékben igénylő régiókban is megváltoztatják magának a hűtésnek, "klímázásnak" a megítélését is, és napjainkban ezeken a helyeken is egyre több fogyasztó fontolgatja légkondicionáló vásárlását. Beszédes tény, hogy már az egykor a hűvös, csapadékos időjárással társított Egyesült Királyságban is van olyan politikai kezdeményezés, miszerint minden új lakóépületet légkondicionálóval kellene ellátni, a hőség motiválta júniusi klímavásárlási roham pedig a kiskereskedelmi statisztikát is érezhetően felhúzta.

Ami a hazai helyzetet illeti, a KSH 2022-es népszámlálási adatai szerint a 4 millió lakott háztartásból csak 1,1 millió rendelkezik légkondicionálóval, ami közel 28%-os penetrációnak felel meg, ugyanakkor a legutóbbi villamos energia hálózatfejlesztési terv szerint

2025-ben már közel 1,5 millió ilyen berendezés működött Magyarországon, és számuk az előrejelzés szerint már 2030-ig körülbelül 2-2,5 millióra emelkedhet.

A csökkenő árak és az ellátási láncban felhalmozódott jelentős készletek megkönnyítik a légkondicionálók beszerzését, ami arra utal, hogy az első készüléküket megvásárló háztartások száma a következő években új csúcsot érhet el a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) elemzése szerint.

Az energiaválság közepén ugrik meg a hűtési igény

Az idei évben a hűtési igény növekedése egy újabb globális energiaválság kontextusában folytatódik, miután a közel-keleti konfliktus a világ tengeri olaj- és gázkereskedelmének mintegy 20%-ában súlyos zavart okozott, és számos régióban az energiaárak hirtelen megugrását idézte elő.

A hőhullámok idején jelentkező csúcs- (villamosenergia-) igények kielégítése többnyire gáztüzelésű erőművekkel történik.

Az ehhez szükséges földgáz rendelkezésre állásával és megfizethetőségével kapcsolatos aggodalmak arra késztettek számos kormányt, különösen Ázsiában, hogy energiatakarékossági intézkedéseket vezessen be.

2026 márciusa óta nyolc ország vezetett be hűtéssel kapcsolatos intézkedéseket: Banglades, Kambodzsa, Malajzia, a Fülöp-szigetek, Szingapúr és Srí Lanka az irodákban 24 és 26 Celsius-fok közötti minimális légkondicionálási hőmérsékletet írt elő, míg Jordánia korlátozta a légkondicionálók használatát a közintézményekben, a Seychelle-szigetek kormánya pedig arra kérte a közintézményeket, hogy hetente egyszer kapcsolják ki a légkondicionáló berendezéseket.

Ez rávilágít arra a kihívásra, amelyet a hűtés iránti energiaigény növekedése jelent a világ villamosenergia-rendszerei számára.

A helyiségek hűtésére fordított globális villamosenergia-igény 2015 óta 50%-kal nőtt, és elérte a mintegy 2 900 terawattórát (TWh) – ami meghaladja az egész Európai Unió teljes villamosenergia-igényét.

2015 óta a globális villamosenergia-igény növekedésének 14%-a hűtéshez köthető, a Közel-Kelet és Észak-Afrika régiójában pedig ez az arány elérte a 25%-ot is. Az elektrifikáció és más okok miatt a globális áramigény 2025-ben több mint kétszer olyan gyorsan nőtt, mint a teljes energiaigény, ezzel további terhet róva az energiarendszerekre, és világszerte fokozott figyelmet irányítva az áramellátás biztonságának kérdésére.

Óriási növekedés előtt a légkondicionálók világpiaca

A légkondicionáló berendezések globális piaca az elmúlt években gyorsan bővült, így

az éves értékesítési volumen jelenleg 25%-kal meghaladja az öt évvel ezelőtti szintet,

amit nagyrészt a feltörekvő és fejlődő gazdaságok növekedése hajtott.

A világ legnagyobb légkondicionáló-gyártója és piaca továbbra is Kína: évente mintegy 170 millió készüléket állít elő és körülbelül 60 milliót exportál, miközben maximális gyártási kapacitása eléri a 300 millió darabot.

Világszerte a lakosság mintegy 40%-rendelkezik légkondicionálási lehetőséggel, miközben több mint 80%-uknál felmerül a hűtés iránti igény az év legalább egy részében.

A légkondicionálóval felszerelt háztartások aránya régiónként jelentős eltéréseket mutat: Japánban és az Egyesült Államokban a háztartások közel 90%-a rendelkezik légkondicionálóval, ezzel szemben Délkelet-Ázsiában és Indiában – a nagy hűtési igény ellenére – lényegesen alacsonyabb a készülékkel rendelkezők aránya. Kínában gyorsan nőtt a hűtési lehetőségekhez való hozzáférés, és az elmúlt évtizedben 50%-kal emelkedett a légkondicionálóval felszerelt háztartások száma.

A hőhullámok az áramhálózatokat is kritikus helyzetbe hozhatják

A hűtési foknapok – vagyis a hűtési igényt jelző mérőszám – száma világszerte emelkedik, és számos régióban felgyorsult a növekedés üteme a legutóbbi, 2023–2024-es El Niño-jelenség óta. Kínában és Európában 2024-ben 25%-kal volt magasabb a hűtési foknapok száma, mint 2020-ban; Japánban és Koreában pedig közel 50%-os volt a növekedés.

A klimatikus jelenség 2026-ban is növelheti a hűtési igényt sőt, az előrejelzések szerint idén visszatérő El Niño hatásai egészen 2027-ig éreztethetik hatásukat - hívja fel a figyelmet az IEA. A hőhullámok kétféleképpen is befolyásolják a hűtés iránti igényt: egyrészt növelik a meglévő légkondicionáló berendezések kihasználtságát, másrészt a hőhullámok ösztönzik az új berendezések értékesítését is.

A jelenlegi szakpolitikai intézkedések mellett (STEPS forgatókönyv) a hűtési energiaigény 2035-ig várhatóan 1 600 terawattórával nő, de intenzívebb, gyakoribb és tartósabb hőhullámok előfordulása esetén 2035-ig további mintegy 700 terawattórával bővülhet a villamosenergia-igény.

Az ilyen helyzetek azonnali kihívások elé állítják a villamosenergia-rendszereket, és akár fennakadások is keletkezhetnek az áramellátásban

- különösen, ha a kapcsolódó áramigény növekedése időben koncentráltan jelentkezik -, jó hír ugyanakkor, hogy a légkondicionálók energiahatékonysága javul, bár az egyes piacokon jelentős eltérések mutatkoznak.

Nem csak több, hanem jóval hatékonyabb hűtésre lesz szükség

Akad olyan elemzés, amely szerint az energiaátállás 10 nagy idei trendjének egyikét a hűtési megoldások hatékonyságának új szintre lépése jelenti. A ma kapható leghatékonyabb modellek akár négyszer olyan hatékonyak is lehetnek, mint a legkevésbé hatékonyak, és több mint kétszer olyan hatékonyak, mint az értékesített készülékek átlaga.

Ezzel együtt a berendezések átlagos hatékonysága világszerte folyamatosan javul, nagyrészt a nagy hatékonyságú modellek növekvő költséghatékonyságának, valamint a már több mint 100 országban érvényben lévő szigorúbb szabályozásoknak köszönhetően.

A 2024-ben világszerte értékesített légkondicionálók átlagos hatékonysága mintegy 20%-kal haladta meg az egy évtizeddel korábbi átlagot.

Az energiahatékonysági előírások szigorúsága országonként eltérő: Japán és Szingapúr rendkívül ambiciózus követelményeket támaszt, míg máshol a légkondicionálóktól csupán negyedakkora hatékonyságot várnak el. Az elmúlt években számos feltörekvő és fejlődő gazdaság – például Brazília, Kína, India, Indonézia és Szaúd-Arábia – is felgyorsította szakpolitikai intézkedéseit, és alacsony kiindulási szintről jelentősen emelte az értékesített légkondik hatékonyságát, noha még elmarad az élenjáró országokban regisztrált értékektől.

A hűtési megoldások köre azonban messze nem csak a légkondicionáló berendezésekből áll, hanem ide tartoznak egyebek mellett a passzív hűtő technológiák vagy a távhűtés is. Az épületekben tartózkodó emberek hőkomfortját számos tényező befolyásolja, a jobb épület- és várostervezés pedig nagyban csökkentheti a hűtési igények mértékét, és segíthet az országoknak a hűtési energiaigény kezelésében.

Az IEA szerint átfogó szakpolitikai intézkedésekre van szükség, amelyek már rövid távon is csökkenthetik a hűtési igényt és választ adhatnak az energiapiaci helyzet által súlyosbított kihívásokra is.

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