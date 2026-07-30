Életveszélyes kánikula csapott le a szigetországra: kétszer annyian haltak meg, mint tavaly egész nyáron

A Brit Egészségbiztonsági Hivatal (UKHSA) jelentése alapján 2877 többlethalálozás hozható összefüggésbe az idei tavasz végi és kora nyári extrém hőséggel. Bár a számok még előzetesek, a hatóság kiemelte, hogy a mostani adatok már megközelítik az eddigi legmagasabb, 2022-ben rögzített éves rekordot. Összehasonlításképpen a tavalyi, azaz

a 2025-ös év teljes, júniustól augusztusig tartó időszakában csaknem feleannyi áldozatot követelt a kánikula.

A halálozások két jól elkülöníthető, intenzív hőhullámhoz köthetők. A május 24. és 27. közötti extrém meleg mintegy 753 emberéletet követelt, majd ezt június 21. és 28. között egy még súlyosabb kánikula követte, amelynek következtében további 2124 ember veszítette életét.

A júniusi hőség tetőzése példátlan intézkedéseket vont maga után, az UKHSA és a brit meteorológiai szolgálat (Met Office) ugyanis három egymást követő napon is a legmagasabb fokú, vörös riasztást adta ki. Ez a figyelmeztetés már általános életveszélyt jelez, amely a magas hőmérséklet és páratartalom miatt elsősorban a gyermekeket, az időseket, valamint a krónikus alapbetegséggel élőket veszélyezteti.

A kirívóan magas halálozási adatok közzétételét követően a szakértők az üvegházhatású gázok kibocsátásának azonnali csökkentését sürgetik, emellett haladéktalan védelmi intézkedéseket követelnek a lakosság megóvása érdekében a globális felmelegedés egyre súlyosbodó egészségügyi hatásaival szemben.

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