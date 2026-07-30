Elképesztő állapotok a magyar strandokon és fesztiválokon: záporoznak a milliós bírságok a vendéglátókra

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a nyári kiemelt élelmiszerlánc-ellenőrzés első időszakában országosan 585 vendéglátóhelyet vizsgált meg, és komoly hiányosságokat tárt fel. Az ellenőrök 94 hatósági eljárást indítottak, több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, 15 egység működését pedig súlyos higiéniai problémák miatt korlátozni kellett. Az ellenőrzött helyek ötödénél higiéniai hiányosságot, 12 százalékánál fogyasztói tájékoztatási szabálytalanságot találtak, miközben fesztiválokon és rendezvényeken több helyszínen még az alapvető infrastruktúra sem állt rendelkezésre. Visszatérő probléma volt a higiénikus kézmosás feltételeinek hiánya, az ételek nem megfelelő tárolása, valamint az allergénjelölés elmulasztása.

Komoly hiányosságokat tárt fel a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt élelmiszerlánc-ellenőrzés első időszakában; a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) munkatársai országosan 585 vendéglátóhelyet ellenőriztek a kormányhivatalokkal közösen, 94 hatósági eljárást indítottak és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki - közölte a hatóság.

Közleményük szerint az ellenőrzések a nyári szezon legforgalmasabb helyszíneire koncentráltak: 237 fagylaltozót, 119 strandbüfét, 160 turisztikailag frekventált vendéglátóhelyet, valamint 69 fesztiválon és rendezvényen működő vendéglátó egységet vizsgáltak.

Ezek közül 15 vendéglátó egység működését kellett korlátozni, minden esetben súlyos higiéniai hiányosságok miatt.

A feltárt szabálytalanságok alapján: az ellenőrzött egységek 20 százalékánál higiéniai hiányosságot, 12 százalékánál fogyasztói tájékoztatási szabálytalanságot, 11 százalékánál a dolgozók egészségügyi alkalmasságára vonatkozó előírások megsértését, míg 7 százalékánál nyomonkövetési hiányosságot állapítottak meg - sorolták.

Az első időszakban 94 hatósági eljárás indult, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 18 millió forintot - áll a közleményben.

Az első hónap tapasztalatai azt mutatják, hogy számos korábban feltárt hiányosság továbbra sem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és a nagyobb rendezvényeken. Több helyszínen még az alapvető infrastruktúra sem állt rendelkezésre, előfordult, hogy a vendéglátók számára nem biztosítottak kijelölt ivóvíz-vételi lehetőséget, ezért működésükhöz közkutakból kellett vizet szállítaniuk - részletezte az NKFH.

Hozzátették, hogy a vállalkozásoknál is visszatérően jelentkeztek élelmiszer-biztonsági problémák: az ellenőrök gyakran tapasztalták a higiénikus kézmosás feltételeinek hiányát, az előre elkészített ételek nem megfelelő melegen tartását vagy újramelegítését, szabálytalan alapanyag-tárolást, valamint azt, hogy tisztított és tisztítatlan alapanyagokat ugyanabban a hűtőtérben helyezték el.

A fogyasztók tájékoztatása sem mindenhol felelt meg az előírásoknak: több vendéglátóhelyen hiányzott az allergénjelölés, illetve az édesítőszert tartalmazó termékek kötelező feltüntetése.

A szabadtéri rendezvényeken a hulladékkezelés is problémát okozott, több egység nem használt zárható fedelű hulladékgyűjtőket, ami növeli a kártevők megjelenésének kockázatát

A fagylaltozók ellenőrzése során a fogyasztói tájékoztatás bizonyult a leggyakoribb hiányosságnak, több esetben hiányzott az allergéninformáció, emellett előfordultak nem megfelelően jelölt, nyomon nem követhető fagylalt-alapanyagok is.

Megjegyezték, hogy a strandbüfék összességében kedvezőbb képet mutattak: az egységek többsége megfelelő higiéniai állapotban működött, ugyanakkor néhány esetben nem takarítottak, voltak műszaki hiányosságok, előfordult a fertőtlenítő hatású kézmosószer hiánya, illetve a megfelelő zöldség-előkészítő helyiség nélküli nyers zöldség-felhasználás miatt kellett intézkedni.

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