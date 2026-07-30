Elkerülhetetlen a perzselő meleg: megvan a nap, amikor elérjük a 40 fokos csúcshőmérsékletet

Az időjárási helyzet változatlan: a forró levegő utánpótlása bőséges, így a következő napokban fokozódik a forróság és súlyosbodik az aszály. Legalább a jövő hét közepéig forró, a legtöbb helyen száraz időre számíthatunk - írja a HungaroMet Zrt.

Csütörtök estig többnyire derült vagy felhőtlen időre számíthatunk. Csapadék nem várható. A Dunántúlon a déli, délkeleti szelet kísérik olykor élénk lökések, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 32 és 37, késő este többnyire 20, 30 fok között alakul.

Péntekre virradó éjszaka derült vagy felhőtlen lesz az ég. Gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet minimuma jellemzően 14 és 21 fok között alakul, ennél alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk, a nagyobb városokban, a vízpartoknál viszont melegebb lesz a hajnal.

Pénteken derült vagy felhőtlen lesz az ég. Az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul.

Szombaton többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak fölött lehet kissé több fátyol- és gomolyfelhő, de az északnyugati határvidék fölé is csak kis valószínűséggel sodródhat egy-egy zivatargóc. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad, az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél.

A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.

Vasárnap többnyire napos idő várható kevés gomolyfelhővel. Az északi határ mentén nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. A légáramlás többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 15 és 24, délután 34, 40 fok között alakul.

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