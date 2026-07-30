Élőben tart tájékoztatót Magyar Péter

A tárgyaláson a magyar–bajor együttműködés jövője, az európai gazdaság helyzete és a legfontosabb kitörési pontok kerültek középpontba – árulta el Magyar Péter.

A felek egyetértettek abban, hogy az autóipar támogatása mellett egyre nagyobb szerepet kell kapnia a csúcstechnológiának, a mesterségesintelligencia-kutatásnak, az innovációnak, a gyógyszerkutatásnak és a védelmi iparnak is. Magyar Péter szerint ezek az ágazatok komoly lehetőséget jelenthetnek Magyarország és Bajorország számára.

A megbeszélésen szóba került az Európai Unió következő hétéves költségvetése, a közös agrárpolitika, a kohéziós források, valamint a brüsszeli gazdaságpolitikai hibák kijavításának szükségessége is.

„Minden eddiginél nagyobb szükség van józan hangokra, józan, mérsékelt és megalapozott érvekre Európában, mert Európa nincs könnyű helyzetben” – hangzott el a sajtótájékoztatón.

Az is kiderült, hogy

Magyar Péter meghívta Markus Södert és pártját, a bajor CSU-t Magyarországra.

Jelezte, hogy örömmel látnák vendégül őket jövőre, tovább erősítve a magyar–bajor politikai és gazdasági kapcsolatokat.