Élőben tart tájékoztatót Magyar Péter

Nem büntetővámok kellenek a kínaiakkal szemben
A személyi döntésekkel kapcsolatban kevés dolgot tudok mondani – reagált Söder miniszterelnök a kérdésre, hogy hogyan kommentálja Szijjártó Péter pozícióját a BYD-nál.
Protekcionizmussal nem fogjuk tudni legyőzni a kínai autóipari vállalatokat. Nem büntetővámokkal, hanem több innovációval kellene küzdeni a kínai térnyerés ellen – vélekedett.
Vége lehet a "kis jégkorszaknak"
Markus Söder miniszterelnök arról beszélt, hogy sokszor érezte a tárgyalópartnerekkel kapcsolatban, hogy hasonló az álláspontjuk, most különösen úgy érezte, hogy nagy az egyetértés. Kifejezte a reményét, hogy véget érhet a kétoldalú kapcsolatokban az átmeneti távolságtartásnak, a "kis jégkorszaknak".
30 százaléka a német befektetéseknek Bajoroszágból érkezik – mondta. Szeretnének ezért egy közös szervet létrehozni, amely a kutatás-fejlesztési kapcsolatok, az Andrássy Egyetem, a védelemipar, a gyógyszerkutatás területén lévő együttműködést is erősíti.
Magyar Péter meghívta a bajor miniszterelnököt
A tárgyaláson a magyar–bajor együttműködés jövője, az európai gazdaság helyzete és a legfontosabb kitörési pontok kerültek középpontba – árulta el Magyar Péter.
A felek egyetértettek abban, hogy az autóipar támogatása mellett egyre nagyobb szerepet kell kapnia a csúcstechnológiának, a mesterségesintelligencia-kutatásnak, az innovációnak, a gyógyszerkutatásnak és a védelmi iparnak is. Magyar Péter szerint ezek az ágazatok komoly lehetőséget jelenthetnek Magyarország és Bajorország számára.
A megbeszélésen szóba került az Európai Unió következő hétéves költségvetése, a közös agrárpolitika, a kohéziós források, valamint a brüsszeli gazdaságpolitikai hibák kijavításának szükségessége is.
„Minden eddiginél nagyobb szükség van józan hangokra, józan, mérsékelt és megalapozott érvekre Európában, mert Európa nincs könnyű helyzetben” – hangzott el a sajtótájékoztatón.
Az is kiderült, hogy
Magyar Péter meghívta Markus Södert és pártját, a bajor CSU-t Magyarországra.
Jelezte, hogy örömmel látnák vendégül őket jövőre, tovább erősítve a magyar–bajor politikai és gazdasági kapcsolatokat.
Kezdődik a sajtótájékoztató
8 év után most került sor először bajor és magyar miniszterelnöki találkozóra, 10 éve nem járt bajor miniszterelnök Magyarországon – emelte ki Magyar Péter.
Németország tartományai közül egyértelműen Bajorországgal a legfontosabbak a kapcsolataink, 6,4 milliárd euró az éves külkereskedelmi forgalom a tartomány és Magyarország közt – ismertette.
Mint elmondta, Söder miniszterlnököt biztosította arról, hogy "átlátható és korrupcióellenes környezetet teremtünk milyen vállalatnak".
Ritka az olyan befektetői csoport, amire semmilyen panasz nincsen Magyarországon, a bajor vállalatok ilyenek, szeretnek az emberek náluk dolgozni – vélekedett a magyar miniszterelnök.
Hamarosan tájékoztatót tart Magyar Péter
"Hosszú évek után Magyarország és a Bajor Szabadállam kapcsolatainak újjáélesztése szimbólumaként" Magyar Péter a hivatalában fogadta Markus Söder bajor miniszterelnököt – adta hírül lapunkhoz is eljuttatott közleményében a kormány. A megbeszélést sajtótájékoztató követi, ahol a miniszterelnökök beszámolnak az ott született döntésekről.
A tájékoztatót élőben közvetítjük.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán
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A vártnál gyengébb lett a magyar gazdaság második negyedéves teljesítménye: a GDP az előző negyedévhez képest 0,4%-kal nőtt, ami elmarad az elemzők által várt 0,7%-os bővüléstől. Délelőtt közös sajtótájékoztatót tart Magyar Péter és Markus Söder bajor miniszterelnök, ahol a hosszú évek után újrainduló magyar–bajor kapcsolatok jegyében tartott találkozó részleteit ismertetik. A rendkívüli hőség és a Duna történelmi mélységű, mínusz 121 centiméteres vízállása miatt az MVM Paksi Atomerőmű 50 százalékkal csökkentette a 2. blokk teljesítményét. A hőség miatt a közlekedési tárca a hétvégére részlegesen feloldja a kamionstopot is: szombat éjszaka és vasárnap kora reggel a nehézgépjárművek ismét közlekedhetnek a hazai utakon.
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