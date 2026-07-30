Európa a nyár egyik legpusztítóbb erdőtűzhullámát éli át

Krétán a viharos erejű szél szította fel a lángokat, ami miatt több falut is ki kellett üríteni. Két tűzoltó életét vesztette, amikor a sziget nyugati részén, a Rethymno környéki tűz csapdába ejtette őket. A Peloponnészoszon, a déli fekvésű Gytheio kikötővárosa közelében egy harmadik tűzoltó holttestére bukkantak. Szemtanúk szerint Krétán több helyen lobbantak fel a lángok, a legsúlyosabb tűzfront pedig 15 kilométeres hosszúságúra nyúlt. Görögországban ezen kívül Parosz és Leszbosz szigetén, valamint a szárazföldi Trifylia térségében is égnek az erdők, Törökország déli részén, Muğla tartományban pedig egy pusztító tűz miatt főútvonalat kellett lezárni, és egy kórház egy részét ki kellett üríteni.

Spanyolországban Pedro Sánchez miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy a főváros, Madrid közelében pusztító tűz megfékezésében a következő tizenkét óra lesz a döntő a magasabb hőmérséklet, az alacsonyabb páratartalom és a széllökések kockázata miatt.

Az Ávila tartományban, Burgohondónál keletkezett tűz már több mint 43 ezer hektárnyi területet perzselt fel, ezzel a spanyol történelem eddig feljegyzett legnagyobb erdőtüzévé vált.

Idén az országban összesen több mint 207 ezer hektár égett le.

A tűz az éjszaka folyamán egyetlen centimétert sem haladt előre, ám a szakemberek attól tartanak, hogy a felmelegedéssel újra fellángolhat, ezért egy 180 kilométeres védvonal stabilizálására összpontosítanak. A korlátozások feloldása után Toledo, Madrid, Ávila és Castellón térségében emberek ezrei térhettek haza, csak a madridi régióban 24 ezren kaptak engedélyt a visszatérésre. A Madridtól nyugatra fekvő Chapinería polgármestere szerint sok lakos az otthonát és a munkáját is elveszítette, így a talpra állás rendkívül nehéz feladat lesz.

Délnyugat-Franciaországban a Gironde megyei tüzeket a több fellángolás ellenére is stabilizáltnak nevezik, ám a hatóságok száraz szélre és akár 41 fokos hőségre figyelmeztetnek. Gironde és Landes azon tizenhat megye közé tartozik, ahol narancssárga fokozatú hőségriasztás van érvényben. A tűzoltóknak különleges intézkedéseket kellett bevezetniük, hogy megvédjenek több, a francia védelmi és űripar számára veszélyes anyagokat gyártó, úgynevezett Seveso-besorolású létesítményt.

A madridi és a castellóni tüzeknél nem jelentettek halálos áldozatot, a hónap elején Almeríában, a Los Gallardos-i tűzben azonban súlyosan megégett egy nő, aki azóta a kórházban belehalt sérüléseibe. Az almeríai tüzek összesen tizennégy ember életét követelték, köztük brit, belga, amerikai, francia és spanyol állampolgárokét. A szomszédos Portugáliában, az északkeleti Vila Real körzetében szintén tombolnak a lángok. A hatóságok egy egy kilométeres aktív tűzfrontot figyelnek Valpaços közelében, ahol egy víztisztító telepet és egy gáztárolót is fenyeget a tűz.

A Copernicus Klímaváltozási Szolgálat szerint az éghajlatváltozás világszerte emeli a hőmérsékletet,

Európa pedig a leggyorsabban melegedő kontinens, amely a globális átlag kétszeres ütemével melegszik.

Ez egyre gyakoribb hőhullámokat, a vízkészletekre nehezedő nagyobb nyomást és pusztítóbb erdőtüzeket hoz magával.

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