Fenntarthatóság üzleti nyomás alatt: döntéshozók, pénzügyek, energia és ESG egy színpadon

A fenntarthatóság ma már nem külön projekt, nem kommunikációs mellékszál és nem pusztán riportolási feladat: egyre inkább a vállalati stratégia, a finanszírozás, az energiafelhasználás, az ellátási láncok és a vezetői döntések központi eleme.

A Portfolio Sustainable World 2026 konferencia ennek megfelelően a legfontosabb üzleti dilemmákat veszi sorra:

merre tart a zöld gazdaság,

hogyan árazódnak be a klímakockázatok,

mit várnak el a bankok,

hogyan lehet hiteles ESG-működést építeni, és

milyen technológiák, szabályozások, illetve piaci kényszerek alakítják a következő éveket.

Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken. Információ és jelentkezés

A halogatás a legnagyobb kockázat

A napot a Zöld gazdaság szekció nyitja, ahol a fókuszban az áll, hogy a zöld átállás halogatása mekkora üzleti kockázatot jelent, és miként lehet a fenntarthatóságot a hosszú távú stabilitás szolgálatába állítani. A program egyik kiemelt pontja Pókos Gergely, az OTP Bank Zöld Program Igazgatóságának ügyvezető igazgatója előadása lesz a zöld energia versenyképességi szerepéről.

Ezt követően nagyvállalati vezetők beszélnek iparági kihívásokról és víziókról: többek között Ábrahám Péter, a Bonafarm Csoport csoport beszerzési, IT és ESG igazgatója, Bogdán Krisztina, az ING Bank vezérigazgatója, valamint Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Csoport vezérigazgató-helyettese.

A zsebünkre megy

A Zöld pénzügyek szekció azt járja körül, hogyan kapcsolódhatnak össze az uniós források, a piaci hitelek és a vállalati zöld beruházások. A fenntarthatóság finanszírozásáról szóló panelben Gólya Szilvia, az OTP Bank Zöld Kompetencia Központjának vezetője, valamint Kurucz Orsolya, az ATS Advisory tulajdonosa és projektfejlesztési vezetője is megszólal, így a banki és projektfejlesztési nézőpont egyszerre jelenik meg.

Az ESG minden oldalról szekció a jelentéskészítés, az adathitelesítés, a kibocsátáscsökkentés és a jogi megfelelés gyakorlati kérdéseit bontja ki. Tóth Levente, a Mitigia Carbon alapítója és vezérigazgatója az értéklánc-beavatkozásokat mutatja be a vállalati dekarbonizáció eszközeként, míg Prof. Dr. Boros Anita, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára és a Greenology Zöldinnovációs és Fenntarthatósági Tudásközpont központvezetője a klímaperek globális és hazai térnyeréséről beszél. A szekcióban az ESG szakértői kihívásait Ferenczi Gergely, az Opten céginformációs üzletág igazgatója, valamint Tóth-Patai Krisztina, a Waberer’s ESG és CSR igazgatója is érinti.

Egyetlen út: irány az alkalmazkodás

A Future-Proof Lounge délelőtti blokkja a klímaadaptációra fókuszál: nem elég csökkenteni a kibocsátásokat, a gazdaságnak és a társadalomnak alkalmazkodnia is kell. Fazekas Dóra, a Cambridge Econometrics Hungary ügyvezető igazgatója a klímaváltozás egészségügyi, munkaerőpiaci és termelékenységi hatásait járja körül,

a szekció zárásaként pedig Győri Zoltán, társasjátéktervező, a Mit Játsszunk? alapítója vezetésével interaktív szimuláció modellezi, milyen döntéseket hoznánk egy fenntarthatóbb világért.

Délután az Energia & Hatékonyság & Épületek szekció az energiahatékonyság, a hálózatfejlesztés, a tárolás, az AI-alapú optimalizáció és az épületkorszerűsítés kérdéseit veszi sorra. Az EPBD-re való felkészülésről szóló panelben Kulcsár Nóra, az Erste Alapkezelő Head of Sustainability vezetője, Pál Péter, a Re-Energy ügyvezető igazgatója, valamint Szemerédi Dóra Diána, a Gránit Pólus ESG és vállalati kapcsolatokért felelős vezetője is megszólal.

Még több zöldítést, de hogyan?

A Körforgásos gazdaság és ipari zöldítés blokk az anyagáramok, az ellátási láncok és a nehézipar zöldítésének gyakorlati kérdéseit helyezi előtérbe. Simon Anita, az Alteo Csoport fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettese az akkumulátorok és napelemek örökségéről beszél, míg Engel Gábor, az eChemicles Senior Director – Business Development and Marketing vezetője, valamint Lehotainé Takács Zsuzsanna, a BorsodChem Director Sustainability, Quality and Complaint Management vezetője a nehézipari zöldítés technológiai lehetőségeit járja körül.

A nap végén a természet és az üzlet találkozása kerül középpontba: a vízbiztonság, a vízmegtartás és a stratégiai alkalmazkodás kérdéseiről Baráth András, a Vízipari Holding vezérigazgatója, Csernus Dóra, az Egyensúly Intézet klíma-, energia- és környezetpolitikai igazgatója, valamint Dr. Gergácz Zoltán, a Gyermelyi Cégcsoport növénytermesztési igazgatója beszélgetnek.

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Címlapkép forrása: Portfolio