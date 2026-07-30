Fenntarthatóság üzleti nyomás alatt: döntéshozók, pénzügyek, energia és ESG egy színpadon

A fenntarthatóság ma már nem külön projekt, nem kommunikációs mellékszál és nem pusztán riportolási feladat: egyre inkább a vállalati stratégia, a finanszírozás, az energiafelhasználás, az ellátási láncok és a vezetői döntések központi eleme.
A Portfolio Sustainable World 2026 konferencia ennek megfelelően a legfontosabb üzleti dilemmákat veszi sorra:
- merre tart a zöld gazdaság,
- hogyan árazódnak be a klímakockázatok,
- mit várnak el a bankok,
- hogyan lehet hiteles ESG-működést építeni, és
- milyen technológiák, szabályozások, illetve piaci kényszerek alakítják a következő éveket.
A halogatás a legnagyobb kockázat
A napot a Zöld gazdaság szekció nyitja, ahol a fókuszban az áll, hogy a zöld átállás halogatása mekkora üzleti kockázatot jelent, és miként lehet a fenntarthatóságot a hosszú távú stabilitás szolgálatába állítani. A program egyik kiemelt pontja Pókos Gergely, az OTP Bank Zöld Program Igazgatóságának ügyvezető igazgatója előadása lesz a zöld energia versenyképességi szerepéről.
Ezt követően nagyvállalati vezetők beszélnek iparági kihívásokról és víziókról: többek között Ábrahám Péter, a Bonafarm Csoport csoport beszerzési, IT és ESG igazgatója, Bogdán Krisztina, az ING Bank vezérigazgatója, valamint Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Csoport vezérigazgató-helyettese.
A zsebünkre megy
A Zöld pénzügyek szekció azt járja körül, hogyan kapcsolódhatnak össze az uniós források, a piaci hitelek és a vállalati zöld beruházások. A fenntarthatóság finanszírozásáról szóló panelben Gólya Szilvia, az OTP Bank Zöld Kompetencia Központjának vezetője, valamint Kurucz Orsolya, az ATS Advisory tulajdonosa és projektfejlesztési vezetője is megszólal, így a banki és projektfejlesztési nézőpont egyszerre jelenik meg.
Az ESG minden oldalról szekció a jelentéskészítés, az adathitelesítés, a kibocsátáscsökkentés és a jogi megfelelés gyakorlati kérdéseit bontja ki. Tóth Levente, a Mitigia Carbon alapítója és vezérigazgatója az értéklánc-beavatkozásokat mutatja be a vállalati dekarbonizáció eszközeként, míg Prof. Dr. Boros Anita, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára és a Greenology Zöldinnovációs és Fenntarthatósági Tudásközpont központvezetője a klímaperek globális és hazai térnyeréséről beszél. A szekcióban az ESG szakértői kihívásait Ferenczi Gergely, az Opten céginformációs üzletág igazgatója, valamint Tóth-Patai Krisztina, a Waberer’s ESG és CSR igazgatója is érinti.
Egyetlen út: irány az alkalmazkodás
A Future-Proof Lounge délelőtti blokkja a klímaadaptációra fókuszál: nem elég csökkenteni a kibocsátásokat, a gazdaságnak és a társadalomnak alkalmazkodnia is kell. Fazekas Dóra, a Cambridge Econometrics Hungary ügyvezető igazgatója a klímaváltozás egészségügyi, munkaerőpiaci és termelékenységi hatásait járja körül,
a szekció zárásaként pedig Győri Zoltán, társasjátéktervező, a Mit Játsszunk? alapítója vezetésével interaktív szimuláció modellezi, milyen döntéseket hoznánk egy fenntarthatóbb világért.
Délután az Energia & Hatékonyság & Épületek szekció az energiahatékonyság, a hálózatfejlesztés, a tárolás, az AI-alapú optimalizáció és az épületkorszerűsítés kérdéseit veszi sorra. Az EPBD-re való felkészülésről szóló panelben Kulcsár Nóra, az Erste Alapkezelő Head of Sustainability vezetője, Pál Péter, a Re-Energy ügyvezető igazgatója, valamint Szemerédi Dóra Diána, a Gránit Pólus ESG és vállalati kapcsolatokért felelős vezetője is megszólal.
Még több zöldítést, de hogyan?
A Körforgásos gazdaság és ipari zöldítés blokk az anyagáramok, az ellátási láncok és a nehézipar zöldítésének gyakorlati kérdéseit helyezi előtérbe. Simon Anita, az Alteo Csoport fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettese az akkumulátorok és napelemek örökségéről beszél, míg Engel Gábor, az eChemicles Senior Director – Business Development and Marketing vezetője, valamint Lehotainé Takács Zsuzsanna, a BorsodChem Director Sustainability, Quality and Complaint Management vezetője a nehézipari zöldítés technológiai lehetőségeit járja körül.
A nap végén a természet és az üzlet találkozása kerül középpontba: a vízbiztonság, a vízmegtartás és a stratégiai alkalmazkodás kérdéseiről Baráth András, a Vízipari Holding vezérigazgatója, Csernus Dóra, az Egyensúly Intézet klíma-, energia- és környezetpolitikai igazgatója, valamint Dr. Gergácz Zoltán, a Gyermelyi Cégcsoport növénytermesztési igazgatója beszélgetnek.
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Előadóink
- Ábrahám Péter — Bonafarm Csoport — csoport beszerzési, IT és ESG igazgató
- Baranyi Márton — Portfolio Csoport — projektvezető
- Baráth András — Vízipari Holding — vezérigazgató
- Bogdán Krisztina — ING Bank — vezérigazgató
- Prof. Dr. Boros Anita — Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Greenology Zöldinnovációs és Fenntarthatósági Tudásközpont — egyetemi tanár, központvezető
- Csernus Dóra — Egyensúly Intézet — klíma-, energia- és környezetpolitikai igazgató
- Engel Gábor — eChemicles — Senior Director – Business Development and Marketing
- Farkas Alexandra — Agrárszektor, Agro Napló — szerkesztő
- Fazekas Dóra — Cambridge Econometrics Hungary — ügyvezető igazgató
- Ferenczi Gergely — Opten — céginformációs üzletág igazgató
- Füredi Orsolya — SimplePay — szabályozási és megfelelési vezető
- Dr. Gergácz Zoltán — Gyermelyi Cégcsoport — növénytermesztési igazgató
- Gólya Szilvia — OTP Bank Zöld Kompetencia Központ — vezető
- Győri Zoltán — Mit Játsszunk? — társasjátéktervező, alapító
- Hankó Gergely — Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége — természetvédelmi mérnök, közgazdász, ügyvezető
- Jamniczky Zsolt — E.ON Hungária Csoport — vezérigazgató-helyettes
- Kabát Krisztián — Portfolio Csoport — energetikai elemző
- Kovács-Czövek Hajnalka — Green Brands Hungary — országmenedzser
- Kulcsár Nóra — Erste Alapkezelő — Head of Sustainability
- Kurucz Orsolya — ATS Advisory — tulajdonos, projektfejlesztési vezető
- Lehotainé Takács Zsuzsanna — BorsodChem — Director Sustainability, Quality and Complaint Management
- Pál Péter — Re-Energy — ügyvezető igazgató
- Pásztor Roxána — Portfolio Csoport — fenntarthatósági projektvezető
- Pókos Gergely — OTP Bank Zöld Program Igazgatóság — ügyvezető igazgató
- Simon Anita — Alteo Csoport — fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettes
- Szemerédi Dóra Diána — Gránit Pólus — ESG és vállalati kapcsolatokért felelős vezető
- Tóth Kata — Portfolio Csoport — konferencia projektvezető
- Tóth Levente — Mitigia Carbon — alapító, vezérigazgató
- Tóth-Patai Krisztina — Waberer’s — ESG és CSR igazgató
Címlapkép forrása: Portfolio
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