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Fenntarthatóság üzleti nyomás alatt: döntéshozók, pénzügyek, energia és ESG egy színpadon
Gazdaság

Fenntarthatóság üzleti nyomás alatt: döntéshozók, pénzügyek, energia és ESG egy színpadon

Portfolio
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A Velencei-tó és a Duna rekord alacsony vízállással sokkol, az energiahálózataink extra nyomás alatt, egymást érik a vízkorlátozások. A klímaváltozás jelei egyre sokasodnak, így ennél aktuálisabb aligha lehetne a nyári hőhullámokat követő szeptember 8-i Portfolio Sustainable World 2026 konferencia, ahol ismét összegyűlnek a fenntartható üzleti működés, az ESG, a zöld finanszírozás, az energiaátmenet, a körforgásos gazdaság és a klímaadaptáció meghatározó szereplői. Tekintsük át együtt, hogyan válhat a fenntarthatóság megfelelési kényszerből valódi üzleti versenyelőnnyé! A regisztráció a hőséghez hasonlóan már tombol.

A fenntarthatóság ma már nem külön projekt, nem kommunikációs mellékszál és nem pusztán riportolási feladat: egyre inkább a vállalati stratégia, a finanszírozás, az energiafelhasználás, az ellátási láncok és a vezetői döntések központi eleme.

A Portfolio Sustainable World 2026 konferencia ennek megfelelően a legfontosabb üzleti dilemmákat veszi sorra:

  • merre tart a zöld gazdaság,
  • hogyan árazódnak be a klímakockázatok,
  • mit várnak el a bankok,
  • hogyan lehet hiteles ESG-működést építeni, és
  • milyen technológiák, szabályozások, illetve piaci kényszerek alakítják a következő éveket.
Sustainable World 2026
Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

A halogatás a legnagyobb kockázat

A napot a Zöld gazdaság szekció nyitja, ahol a fókuszban az áll, hogy a zöld átállás halogatása mekkora üzleti kockázatot jelent, és miként lehet a fenntarthatóságot a hosszú távú stabilitás szolgálatába állítani. A program egyik kiemelt pontja Pókos Gergely, az OTP Bank Zöld Program Igazgatóságának ügyvezető igazgatója előadása lesz a zöld energia versenyképességi szerepéről.

Ezt követően nagyvállalati vezetők beszélnek iparági kihívásokról és víziókról: többek között Ábrahám Péter, a Bonafarm Csoport csoport beszerzési, IT és ESG igazgatója, Bogdán Krisztina, az ING Bank vezérigazgatója, valamint Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Csoport vezérigazgató-helyettese.

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A zsebünkre megy

A Zöld pénzügyek szekció azt járja körül, hogyan kapcsolódhatnak össze az uniós források, a piaci hitelek és a vállalati zöld beruházások. A fenntarthatóság finanszírozásáról szóló panelben Gólya Szilvia, az OTP Bank Zöld Kompetencia Központjának vezetője, valamint Kurucz Orsolya, az ATS Advisory tulajdonosa és projektfejlesztési vezetője is megszólal, így a banki és projektfejlesztési nézőpont egyszerre jelenik meg.

Az ESG minden oldalról szekció a jelentéskészítés, az adathitelesítés, a kibocsátáscsökkentés és a jogi megfelelés gyakorlati kérdéseit bontja ki. Tóth Levente, a Mitigia Carbon alapítója és vezérigazgatója az értéklánc-beavatkozásokat mutatja be a vállalati dekarbonizáció eszközeként, míg Prof. Dr. Boros Anita, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára és a Greenology Zöldinnovációs és Fenntarthatósági Tudásközpont központvezetője a klímaperek globális és hazai térnyeréséről beszél. A szekcióban az ESG szakértői kihívásait Ferenczi Gergely, az Opten céginformációs üzletág igazgatója, valamint Tóth-Patai Krisztina, a Waberer’s ESG és CSR igazgatója is érinti.

Egyetlen út: irány az alkalmazkodás

A Future-Proof Lounge délelőtti blokkja a klímaadaptációra fókuszál: nem elég csökkenteni a kibocsátásokat, a gazdaságnak és a társadalomnak alkalmazkodnia is kell. Fazekas Dóra, a Cambridge Econometrics Hungary ügyvezető igazgatója a klímaváltozás egészségügyi, munkaerőpiaci és termelékenységi hatásait járja körül,

a szekció zárásaként pedig Győri Zoltán, társasjátéktervező, a Mit Játsszunk? alapítója vezetésével interaktív szimuláció modellezi, milyen döntéseket hoznánk egy fenntarthatóbb világért.

Délután az Energia & Hatékonyság & Épületek szekció az energiahatékonyság, a hálózatfejlesztés, a tárolás, az AI-alapú optimalizáció és az épületkorszerűsítés kérdéseit veszi sorra. Az EPBD-re való felkészülésről szóló panelben Kulcsár Nóra, az Erste Alapkezelő Head of Sustainability vezetője, Pál Péter, a Re-Energy ügyvezető igazgatója, valamint Szemerédi Dóra Diána, a Gránit Pólus ESG és vállalati kapcsolatokért felelős vezetője is megszólal.

Még több zöldítést, de hogyan?

A Körforgásos gazdaság és ipari zöldítés blokk az anyagáramok, az ellátási láncok és a nehézipar zöldítésének gyakorlati kérdéseit helyezi előtérbe. Simon Anita, az Alteo Csoport fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettese az akkumulátorok és napelemek örökségéről beszél, míg Engel Gábor, az eChemicles Senior Director – Business Development and Marketing vezetője, valamint Lehotainé Takács Zsuzsanna, a BorsodChem Director Sustainability, Quality and Complaint Management vezetője a nehézipari zöldítés technológiai lehetőségeit járja körül.

A nap végén a természet és az üzlet találkozása kerül középpontba: a vízbiztonság, a vízmegtartás és a stratégiai alkalmazkodás kérdéseiről Baráth András, a Vízipari Holding vezérigazgatója, Csernus Dóra, az Egyensúly Intézet klíma-, energia- és környezetpolitikai igazgatója, valamint Dr. Gergácz Zoltán, a Gyermelyi Cégcsoport növénytermesztési igazgatója beszélgetnek.

A jegyek már nagyon fogynak

Dübörög a regisztráció, biztosítsa be helyét most! Részletek és jelentkezés itt.

Előadóink

  • Ábrahám Péter — Bonafarm Csoport — csoport beszerzési, IT és ESG igazgató
  • Baranyi Márton — Portfolio Csoport — projektvezető
  • Baráth András — Vízipari Holding — vezérigazgató
  • Bogdán Krisztina — ING Bank — vezérigazgató
  • Prof. Dr. Boros Anita — Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Greenology Zöldinnovációs és Fenntarthatósági Tudásközpont — egyetemi tanár, központvezető
  • Csernus Dóra — Egyensúly Intézet — klíma-, energia- és környezetpolitikai igazgató
  • Engel Gábor — eChemicles — Senior Director – Business Development and Marketing
  • Farkas Alexandra — Agrárszektor, Agro Napló — szerkesztő
  • Fazekas Dóra — Cambridge Econometrics Hungary — ügyvezető igazgató
  • Ferenczi Gergely — Opten — céginformációs üzletág igazgató
  • Füredi Orsolya — SimplePay — szabályozási és megfelelési vezető
  • Dr. Gergácz Zoltán — Gyermelyi Cégcsoport — növénytermesztési igazgató
  • Gólya Szilvia — OTP Bank Zöld Kompetencia Központ — vezető
  • Győri Zoltán — Mit Játsszunk? — társasjátéktervező, alapító
  • Hankó Gergely — Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége — természetvédelmi mérnök, közgazdász, ügyvezető
  • Jamniczky Zsolt — E.ON Hungária Csoport — vezérigazgató-helyettes
  • Kabát Krisztián — Portfolio Csoport — energetikai elemző
  • Kovács-Czövek Hajnalka — Green Brands Hungary — országmenedzser
  • Kulcsár Nóra — Erste Alapkezelő — Head of Sustainability
  • Kurucz Orsolya — ATS Advisory — tulajdonos, projektfejlesztési vezető
  • Lehotainé Takács Zsuzsanna — BorsodChem — Director Sustainability, Quality and Complaint Management
  • Pál Péter — Re-Energy — ügyvezető igazgató
  • Pásztor Roxána — Portfolio Csoport — fenntarthatósági projektvezető
  • Pókos Gergely — OTP Bank Zöld Program Igazgatóság — ügyvezető igazgató
  • Simon Anita — Alteo Csoport — fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettes
  • Szemerédi Dóra Diána — Gránit Pólus — ESG és vállalati kapcsolatokért felelős vezető
  • Tóth Kata — Portfolio Csoport — konferencia projektvezető
  • Tóth Levente — Mitigia Carbon — alapító, vezérigazgató
  • Tóth-Patai Krisztina — Waberer’s — ESG és CSR igazgató

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