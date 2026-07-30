Gajdos László: "Drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadunk vissza"

A politikus Kelemen Ágnes államtitkárral közösen egyeztetett az állami víziközmű-társaságok vezetőivel a kialakult helyzetről. A szakmai beszámolók szerint

a meglévő hálózatok egyre nehezebben birkóznak meg a megemelkedett fogyasztással, miközben a folyó alacsony vízszintje miatt folyamatosan csökken a kitermelhető ivóvíz mennyisége.

Ez a két tényező együttesen már rövid távon is lakossági ellátási zavarokhoz vezethet.

A helyzet súlyossága miatt a döntéshozók készek határozott lépéseket tenni a folyamatos ellátás biztosításáért.

Megtesszük a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadunk vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz

– hangsúlyozta a miniszter.

A hálózat túlterheltségének azonnali enyhítése érdekében a lakosság együttműködését is kérik. Gajdos László arra szólította fel a fogyasztókat, hogy a következő napokban mérsékeljék vagy teljesen mellőzzék a medencék feltöltését, a gépjárművek mosását, valamint függesszék fel a sportpályák locsolását, ezzel is hozzájárulva a hazai vízkészletek megóvásához.

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