Hamarosan leállhat a paksi atomerőmű: az egész ország erre figyel most

Pár napon belül leállhat a teljes Paksi atomerőmű
Újabb hőhullám telepszik Magyarországra a következő legalább egy hétben, amely az előrejelzések szerint 40 Celsius-fok környéki csúcshőmérsékletet hoz majd az ország döntő részére, miközben csapadékra gyakorlatilag nincs kilátás. Az elmúlt napokban a Tisza-kormány több intézkdést is bejelentett az újabb hőséghelyzetre való felkészülés végett, azonban mindezek közül talán a legnagyobb figyelmet az ország villamosenergia-termelésének mintegy felét adó paksi atomerőmű váltotta ki.
Az erőmű működéséhez a Duna hűtővizére van szükség, a folyó vízszintje azonban hetek óta csökkenőben van. Július 27-én, a rekordalacsony vízszint miatt
254 megawattal csökkentették az 1. blokk teljesítményét,
majd egy nappal később, mínusz 112 centiméternél a 3. blokk termelését is visszafogták 237 megawattal. Miután az apadás tovább folytatódott, szerdán teljesen leállították a 3. blokkot, csütörtök reggel 7 órakor pedig a Duna mínusz 121 centiméteres, minden korábbinál alacsonyabb vízállása mellett a 2. blokk teljesítményét is a felére fogták vissza.
Az erőmű közlése szerint a vízkivételi rendszer műszaki korlátai miatt
egy negyedik, kritikus fokozat elérésekor valamennyi blokkot le kell kapcsolni, erre a szakértői becslések szerint 24–72 órán belül kerülhet sor,
a leállított reaktorok hűtése azonban a meglévő szivattyúkkal hetekig is garantált. A mostani vízszint 28 centiméterrel múlja alul a 2018-as korábbi negatív rekordot, ugyanakkor több mint egy méterrel alacsonyabb annál a százéves minimumnál, amellyel az erőmű négy évtizeddel ezelőtti tervezésekor számoltak
Csütörtökön Magyar Péter miniszterelnök egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy a teljes paksi leállás körülbelül 2000 megawattnyi termelést venne ki a rendszerből, amelyet egyelőre importból tud pótolni az ország. A kormányfő azt is hangsúlyozta, hogy
a lakosság és a vállalatok energiaellátása biztosított.
Az internet is az ország atomerőművére figyel
A Google Trends adatai jól mutatják, hogyan futott fel az érdeklődés az elmúlt napok fejleményei nyomán. Az elmúlt öt évben a „paksi atomerőmű" kifejezésre irányuló keresések szinte folyamatosan alacsony, kiegyensúlyozott szinten mozogtak, jelentősebb kilengés nélkül.
A mostani helyzetben azonban egyértelműen kilőtt az atomerőmű iránti érdeklődés a Google adatai szerint.
A grafikon vége szaggatott vonallal zárul, vagyis az adatok még alakulóban vannak.
Ahogy az elmúlt napokban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a szárazság miatt a Duna vízszintje kritikus szintre süllyed, a "Paks", "atomerőmű" kifejezésekre, valamint az erőmű témakörére vonatkozó keresések láthatóan emelkedni kezdtek.
A hét első felében még a "vízállás" kifejezés iránt keresési érdeklődés vezetett, míg az atomerőmű kifejezés jóval alacsonyabb szinten mozgott. A hét második felében azonban látszik, hogy
a vízállás mellett már kifejezetten az atomerőmű is elkezdte foglalkoztatni az internetezőket.
A térképes nézet alapján a magyar megyék közül Tolna az egyetlen, ahol az atomerőmű kifejezésre irányuló keresési érdeklődés meghaladta a vízállásra irányulót - nem véletlenül, hiszen ebben a megyében található az erőmű is. Az ország többi megyéjében a "vízállás" keresési kifejezés vezette a kereséseket az "atomerőművel" szemben.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
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