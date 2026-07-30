Hamarosan leállhat a paksi atomerőmű: az egész ország erre figyel most

Újabb, akár 40 fokos hőhullám érkezik Magyarországra, a Duna rekordalacsony vízszintje miatt pedig visszafogták a paksi atomerőmű teljesítményét. A becslések szerint 24–72 órán belül a teljes erőművet le kell kapcsolni, ami mintegy 2000 megawattnyi termelést venne ki a rendszerből. Magyar Péter miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy az energiaellátás importból biztosított. A helyzet a Google Trends adataiban is tükröződik: az atomerőmű iránti keresési érdeklődés az elmúlt öt év legmagasabb szintjére ugrott.

Pár napon belül leállhat a teljes Paksi atomerőmű

Újabb hőhullám telepszik Magyarországra a következő legalább egy hétben, amely az előrejelzések szerint 40 Celsius-fok környéki csúcshőmérsékletet hoz majd az ország döntő részére, miközben csapadékra gyakorlatilag nincs kilátás. Az elmúlt napokban a Tisza-kormány több intézkdést is bejelentett az újabb hőséghelyzetre való felkészülés végett, azonban mindezek közül talán a legnagyobb figyelmet az ország villamosenergia-termelésének mintegy felét adó paksi atomerőmű váltotta ki.

Az erőmű működéséhez a Duna hűtővizére van szükség, a folyó vízszintje azonban hetek óta csökkenőben van. Július 27-én, a rekordalacsony vízszint miatt

254 megawattal csökkentették az 1. blokk teljesítményét,

majd egy nappal később, mínusz 112 centiméternél a 3. blokk termelését is visszafogták 237 megawattal. Miután az apadás tovább folytatódott, szerdán teljesen leállították a 3. blokkot, csütörtök reggel 7 órakor pedig a Duna mínusz 121 centiméteres, minden korábbinál alacsonyabb vízállása mellett a 2. blokk teljesítményét is a felére fogták vissza.

Az erőmű közlése szerint a vízkivételi rendszer műszaki korlátai miatt

egy negyedik, kritikus fokozat elérésekor valamennyi blokkot le kell kapcsolni, erre a szakértői becslések szerint 24–72 órán belül kerülhet sor,

a leállított reaktorok hűtése azonban a meglévő szivattyúkkal hetekig is garantált. A mostani vízszint 28 centiméterrel múlja alul a 2018-as korábbi negatív rekordot, ugyanakkor több mint egy méterrel alacsonyabb annál a százéves minimumnál, amellyel az erőmű négy évtizeddel ezelőtti tervezésekor számoltak

Csütörtökön Magyar Péter miniszterelnök egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy a teljes paksi leállás körülbelül 2000 megawattnyi termelést venne ki a rendszerből, amelyet egyelőre importból tud pótolni az ország. A kormányfő azt is hangsúlyozta, hogy

a lakosság és a vállalatok energiaellátása biztosított.

Az internet is az ország atomerőművére figyel

A Google Trends adatai jól mutatják, hogyan futott fel az érdeklődés az elmúlt napok fejleményei nyomán. Az elmúlt öt évben a „paksi atomerőmű" kifejezésre irányuló keresések szinte folyamatosan alacsony, kiegyensúlyozott szinten mozogtak, jelentősebb kilengés nélkül.

A mostani helyzetben azonban egyértelműen kilőtt az atomerőmű iránti érdeklődés a Google adatai szerint.

A grafikon vége szaggatott vonallal zárul, vagyis az adatok még alakulóban vannak.

Kép forrása: Google Trends

Ahogy az elmúlt napokban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a szárazság miatt a Duna vízszintje kritikus szintre süllyed, a "Paks", "atomerőmű" kifejezésekre, valamint az erőmű témakörére vonatkozó keresések láthatóan emelkedni kezdtek.

Kép forrása: Google Trends

A hét első felében még a "vízállás" kifejezés iránt keresési érdeklődés vezetett, míg az atomerőmű kifejezés jóval alacsonyabb szinten mozgott. A hét második felében azonban látszik, hogy

a vízállás mellett már kifejezetten az atomerőmű is elkezdte foglalkoztatni az internetezőket.

Kép forrása: Google Trends

A térképes nézet alapján a magyar megyék közül Tolna az egyetlen, ahol az atomerőmű kifejezésre irányuló keresési érdeklődés meghaladta a vízállásra irányulót - nem véletlenül, hiszen ebben a megyében található az erőmű is. Az ország többi megyéjében a "vízállás" keresési kifejezés vezette a kereséseket az "atomerőművel" szemben.

Kép forrása: Google Trends

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