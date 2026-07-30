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Hőség: kiderült egy fontos dolog a városi parkokról
Gazdaság

Hőség: kiderült egy fontos dolog a városi parkokról

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Bár a városi parkok kulcsfontosságúak az extrém hőhullámok elleni védekezésben, pusztán a zöldterületek növelése nem elegendő a városi hősziget-hatás mérsékléséhez. A Victoria Egyetem friss kutatása rámutatott, hogy a parkok hűtőhatásának maximalizálásához a tervezést a környező beépítettséghez és a napszakok eltérő mikroklimatikus igényeihez kell igazítani - közölte a Phys.org.

Az Energy and Buildings folyóiratban megjelent tanulmány egy melbourne-i esettanulmányon keresztül vizsgált egy 42 Celsius-fokos extrém hőhullámot. A kutatók megállapították, hogy a parkok hűtőteljesítményét és a hatás térbeli kiterjedését alapvetően meghatározza a környező épített környezet, ráadásul a folyamat nappal és éjszaka jelentősen eltérő dinamikát mutat.

Míg a nappali hűtés elsősorban az erős napsugárzás elleni árnyékolással csökkenti a hőterhelést, az éjszakai időszak legalább ennyire fontos a városi klíma szempontjából.

Sötétedés után ugyanis a megfelelő légáramlás teszi lehetővé a napközben felhalmozódott hő elvezetését, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a városi szövet visszahűljön a másnapi felmelegedés előtt.

A kutatás eredményei rávilágítanak arra, hogy a sűrűn beépített belvárosokban és a kertvárosokban teljesen eltérő tervezési stratégiára van szükség. A központi kerületekben a nappali árnyékolás megőrzése mellett az éjszakai légáramlás javítására kell összpontosítani. Ezzel szemben a lazább, alacsonyabb beépítettségű peremkerületekben a parkok hűtőhatása jóval messzebbre is kiterjeszthető, ha megfelelő fizikai kapcsolatot biztosítanak az utcahálózattal, így a hűvösebb levegő a teljes szomszédságban szétterülhet.

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Az alacsony beépítettségű övezetekben a várostervezőknek kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a nyitott átszellőzési folyosók fenntartására a zöldterületek és a környező utcák között. Ezt a parkok peremterületei túlzott beépítésének elkerülésével, valamint összefüggő zöldhálózatok – például utcai fasorok és növényzettel borított magánkertek – kialakításával lehet elérni.

A hatékony klímaadaptáció érdekében a zöldterületeket és a környező városrészeket integrált rendszerként kell kezelni. A parkok elhelyezését és kialakítását minden esetben az adott mikrokörnyezet strukturális sajátosságaihoz kell szabni, hogy azok ténylegesen és mérhetően hozzájáruljanak a városi hőterhelés csökkentéséhez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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