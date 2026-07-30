Ingyen vizet osztanak a tomboló hőségben

A tartós hőségben kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, elsősorban víz fogyasztásával, hogy elkerülhető legyen a kiszáradás, a vérnyomásesés és a rosszullét. A szakemberek és a katasztrófavédelem arra kérik az utazókat, hogy
senki ne induljon útnak megfelelő mennyiségű ivóvíz vagy újratölthető kulacs nélkül.
A hőségre érzékenyeknek, az időseknek, valamint a kisgyermekkel közlekedőknek érdemes az utazást a kora reggeli vagy az esti órákra időzíteniük, elkerülve a tűző napon való tartózkodást.
A hőségriasztás ideje alatt a közlekedési társaság naponta 10 és 17 óra között ingyenesen oszt palackozott vizet a budapesti fejpályaudvarokon (Déli, Keleti, Nyugati), a Boráros téri HÉV-állomáson, a Kelenföld és Népliget autóbusz-állomásokon, valamint a megyeszékhelyek, a nagyobb vidéki városok és a balatoni csomópontok forgalmasabb állomásain. Emellett országszerte több mint 320 ellenőrzött minőségű ivókút és számos párakapu áll az utazók rendelkezésére a felfrissüléshez.
Mivel az extrém meleg a járműveket és a vasúti pályát is próbára teszi, a Balatonhoz utazóknak érdemes a legkorszerűbb, megbízható klímaberendezéssel felszerelt járatokat – például a Balaton és Kék Hullám InterCityket, vagy a Tópart Expresszt – választaniuk. A légkondicionált vonatok és buszok keresésében segít a MÁV applikációja, amellyel a jegyvásárlás is gyorsabb, így elkerülhető a fülledt állomásokon történő sorban állás. A zsúfoltság mérséklése érdekében a társaság azt javasolja, hogy a nyaralók a hétvégi csúcsidőszak helyett lehetőség szerint már csütörtökön vagy péntek délelőtt induljanak útnak. Az esetleges menetrendi változásokról a MÁVINFORM felületein lehet tájékozódni.
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