Itt a friss európai GDP-rangsor!

Ellenálló maradt az eurózóna gazdasága, gyorsult a növekedés
Az Eurostat legfrissebb adatai szerint a 21 tagállamot számláló valutaövezet gazdasága az előző negyedévi stagnálás után (a korábban publikált -0,2 százalékról felfelé módosította most az első negyedéves adatot a statisztikai hivatal) 2026 második negyedévében visszatért a növekedési pályára és 0,4 százalékkal bővült negyedéves alapon, felülmúlva a 0,2 százalékos elemzői konszenzust.
Éves összevetésben a bővülés üteme 1,0 százalékra gyorsult az előző három hónapban mért 0,3 százalékról.
Bár az adatok kedvezőek, az európai kilátások továbbra is elmaradnak a 2 százalék feletti bővülést mutató amerikai gazdaság teljesítményétől, és az idei euróövezeti növekedés várhatóan 1 százalék alatt marad.
A kedvező számok hátterében több pozitív folyamat együttes hatása áll.
A vállalati AI-fejlesztések mellett a lakossági fogyasztás a borúlátó várakozások ellenére is stabil maradt, miközben a német kormány elkezdte felpörgetni a régóta ígért védelmi és infrastrukturális kiadásait. Az ipari szektor szintén meglepő ellenállóképességet mutatott a magas energiaköltségekkel szemben, és a korábbi évek tendenciáival ellentétben ezúttal aktívan hozzájárult a növekedéshez.
A makrogazdasági összképet ugyanakkor egyszeri, torzító tényezők is javították.
- Az ázsiai ellátási láncokat érintő energiahiány és nyersanyagproblémák miatt számos megrendelés terelődött átmenetileg Európába.
- A valutaövezet mutatóit felfelé húzta Írország kiugró, 3,9 százalékos negyedéves növekedése is, amelyet szinte teljes egészében az adózási okokból oda bejegyzett multinacionális technológiai és telekommunikációs vállalatok teljesítménye hajtott.
A magas energiaköltségek eközben folyamatosan begyűrűznek a fogyasztói árakba, ami az üzemanyagok, a repülőjegyek és a turisztikai szolgáltatások drágulásában is tetten érhető. Ezzel párhuzamosan az infláció reáljövedelmeket erodáló hatása, valamint az Európai Központi Bank 2 százalék felett tartott irányadó kamata továbbra is nyomás alatt tartja a háztartások kiadásait.
Pozitív meglepetést okoztak a "nagyok"
A második negyedéves GDP-adatok számos pozitív meglepetést hoztak, nemcsak a kisebb gazdaságok, hanem Németország, Franciaország, Spanyolország és Olaszország esetében is.
- Franciaországban a GDP az első negyedévi zsugorodás (-0,1 százalék) után ismét bővülni tudott (+0,2 százalék), amit főleg a lakossági fogyasztás és a kivitel támogatott.
- Szintén felülmúlta az elemzői várakozást a német GDP növekedési dinamikája is, amely bár lassult az első negyedév 0,4 százalékos bővülése után (az adatot a mostani felülvizsgálat eredményeképp módosította 0,3 százalékról a német statisztikai hivatal), a 0,2 százalékos negyedéves alapú növekedés ugyanakkor azt jelzi, hogy a kihívások (energiaválság, kereskedelempolitikai bizonytalanságok) ellenére Európa legnagyobb gazdasága növekedési pályán tudott maradni. Az elmúlt 4 negyedévre vetített növekedés ezzel megközelítette az 1 százalékot (+0,9 százalék), amire a koronavírus-járványt követő felpattanás óta nem volt példa.
- Európa nagy gazdaságai közül a közelmúltban legjobban teljesítő Spanyolország sem okozott csalódást, a 0,7 százalékos negyedéves és a 2,7 százalékos éves növekedés ugyanis egyértelműen mutatja, hogy bár a GDP-bővülés üteme némileg elmarad a 2025-ben látott 3 százalék feletti értékből, egyelőre szó sincsen a mediterrán ország növekedési modelljének kifulladásáról.
- Olaszországban szintén a várakozásokat meghaladó mértékben nőtt a reál GDP (0,1 százalék helyett 0,2 százalékkal negyedéves alapon), az elmúlt 4 negyedévre vonatkoztatva pedig 1 százalékra emelkedett a dinamika.
Meglódultak az északi gazdaságok
A 2026 második negyedéves adatokban a legnagyobb meglepetést jó eséllyel mégsem a "nagyok", hanem az északi gazdaságok okozhatták, Litvánia (+1,7 százalék) és Svédország (+1,4 százalék) ugyanis 1 százalékot jóval meghaladó negyedéves növekedésről számolt be, de a finn gazdaság 0,9 százalékos dinamikája is kifejezetten erősnek számít.
Az említett északi országok ezzel a negyedéves növekedési rangsor 2-4. helyeit foglalják el. A rangsort Írország vezeti 3,9 százalékos növekedéssel, ezt azonban érdemes fenntartásokkal kezelni, mivel a nagy multinacionális vállalatok jelenléte erősen torzítja a makrogazdasági adatokat.
Jól teljesített a már 2025-ben is erős növekedést produkáló Portugália is. 0,8 százalékos negyedéves dinamikája Finnország és Spanyolország közé helyezi a mediterrán országot a rangsorban (5. hely).
Magyarország némileg csalódást okozó 0,4 százalékos negyedéves növekedésével a rangsor alsó felében található.
A kontinens gazdasági ellenállóságát jól mutatja, hogy zsugorodásról egyelőre egyik európai ország sem számolt be, a rangsor végén a stagnáló belga és osztrák gazdaság szerepel most.
Az Eurostat adatokat is publikáló közleményében hangsúlyozta, hogy az előzetes gyorsbecslés hiányos adatforrásokra támaszkodik, ezért a későbbiekben a most közölt adatok változhatnak. Az uniós országok később beérkező növekedési adatai szintén módosítani fogják még a rangsort.
Északi és mediterrán fölény az éves rangsorban, Magyarország itt is a középmezőnyben
Az elmúlt négy negyedévet tekintve némileg jobb hazánk pozíciója:
1,7 százalékos bővülésével Magyarország az előzetes rangsor 8. helyén szerepel.
Az elmúlt 4 negyedéves dinamikát tükröző sort Litvánia vezeti 4,1 százalékkal, mögötte pedig Svédország (+2,8 százalék) és Spanyolország (+2,7 százalék) szerepel a dobogón.
A rangsor végén a multinacionális vállalatok elszámolásai miatt torz adatokat közlő Írország áll 1,6 százalékos zsugorodással. Előtte közvetlenül a továbbra is strukturális nehézségekkel küzdő Ausztria, az enyhe fellendülést mutató Franciaország és a lassuló belga gazdaság található a rangsor hátsó részében.
Forrás: Reuters, Portfolio
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