Kicsúszhat a kezünkből az AI-fejlesztés tempója – ezért kérnek nemzetközi féket a szakértők

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Nem betiltást, hanem féket kérnek

A Pacing the Frontier nevű nyílt levél aláírói között az OpenAI, az Anthropic, a Google DeepMind és a Meta AI környezetéből érkező kutatók, mérnökök és vezetők is szerepelnek. Fontos azonban pontosan fogalmazni:

nem ezeknek a vállalatoknak a hivatalos állásfoglalásáról van szó, hanem ott dolgozó szakemberek személyes kiállásáról.

A felhívás lényege nem az AI teljes leállítása, hanem az, hogy az amerikai kormány támogasson egy nemzetközi erőfeszítést a legfejlettebb AI-fejlesztések tudatos ütemezéséhez, szükség esetén fékezéséhez szükséges technikai és kormányzási eszközök kidolgozására.

A kezdeményezés mögötti fő aggodalom az automatizált AI-kutatás gyorsulása. Ha a mesterséges intelligencia egyre nagyobb részt vesz át saját fejlesztésének folyamatából – például új algoritmusokat javasol, kódot ír, kísérleteket tervez vagy más modellek képességeit javítja –, akkor a fejlődés üteme ugrásszerűvé válhat. Ebben az esetben a hagyományos termékbiztonsági logika, vagyis a fejlesztés, tesztelés, piacra dobás, majd utólagos javítás ciklusa már nem biztos, hogy elég gyors.

A nyílt levél aláírói szerint ezért előre kell kialakítani azokat a szabályokat és technikai korlátokat, amelyek mellett a legerősebb modellek fejlesztése folytatható. Ez jelenthet képességalapú tesztelést, nagy számítási kapacitások monitorozását, nemzetközi ellenőrzési mechanizmusokat, vagy olyan fejlesztési küszöböket, amelyek átlépésekor egy modellt nem lehet automatikusan tovább skálázni vagy nyilvánosan elérhetővé tenni.

A probléma nem elméleti. A felhívás egyik aláírója, Dawn Song – a UC Berkeley professzora, AI-biztonsági és kiberbiztonsági kutató, aki nyilvános bejelentése szerint a Meta Superintelligence Labs kutatási alelnökeként is dolgozik – arra figyelmeztet, hogy frontier AI-ügynökök már ma is képesek lehetnek valós szoftversérülékenységek felfedezésére és kihasználására. Ez megfelelő védelem nélkül skálázható kibertámadásokhoz vezethet. Ez nem azt jelenti, hogy a modellek önállóan, emberi szándék nélkül tömeges támadásokat hajtanak végre, de azt igen, hogy

a képességek gyors fejlődése új típusú biztonsági kockázatokat teremt.

Yampolskiy radikális állítása: a teljes kontroll illúzió lehet

A vita egyik legismertebb és legvitatottabb szereplője Roman Yampolskiy, a University of Louisville professzora, az AI-biztonság egyik ismert kutatója. Yampolskiy régóta azt állítja, hogy egy embernél lényegesen intelligensebb, általános célú mesterséges intelligencia teljes és tartós kontrollja nem pusztán nehéz mérnöki probléma, hanem elvi szinten is megoldhatatlan lehet.

Az interjúban ezt szokatlanul élesen fogalmazza meg:

Nem több időre vagy pénzre van szükség. A generális szuperintelligenciát lehetetlen korlátlan ideig kontrollálni.

A kontrollálhatóságról szóló tanulmányában Yampolskiy már 2008-ban úgy fogalmazott: az általános mesterséges intelligencia (AGI) és a szuperintelligencia kontrollálhatóságának lehetősége nincs formálisan bizonyítva, és több területről hoz érveket amellett, hogy a fejlett AI nem tartható teljes mértékben ellenőrzés alatt. Érvelése részben a számítástudomány klasszikus korlátaira épül, például a Turing-féle megállási problémára és a Rice-tételre: általános esetben

nem létezhet olyan algoritmus, amely minden lehetséges program minden lényeges jövőbeli viselkedési tulajdonságát biztosan eldönti.



Egy frissebb interjúban Yampolskiy ugyanezt a problémát a tesztelhetőség oldaláról közelíti meg. Szerinte egy szűk, konkrét feladatra épített rendszert még lehet célzottan vizsgálni, de egy minden területen kreatív, általános AI esetében nem tudjuk előre, milyen helyzetekben, milyen válaszokat kellene elvárnunk. Ahogy fogalmaz:

A generális rendszereknél a tesztelés lényegében megy a kukába.

Ebből azonban nem következik, hogy minden AI-biztonsági megoldás értéktelen. A pontosabb állítás az, hogy egy önmódosító, nyílt környezetben működő, nálunk intelligensebb rendszer minden jövőbeli viselkedésére nem adható teljes formális garancia. Vagyis nem az a kérdés, építhetünk-e hasznos és biztonságosabb AI-eszközöket, hanem az, hogy felelős stratégia-e úgy rohanni az általános szuperintelligencia felé, mintha a kontrollproblémát később biztosan meg lehetne oldani.

Yampolskiy interjúja ezért illeszkedik különösen jól a mostani iparági figyelmeztetéshez. A nyílt levél nem az ő állításait ismétli meg, és nem is belőle következik, de ugyanarra a mélyebb problémára mutat rá: arra, hogy a legerősebb AI-rendszerek fejlesztési tempóját jelenleg elsősorban piaci és geopolitikai verseny határozza meg, miközben a biztonsági és kormányzási intézmények csak késéssel tudnak reagálni.

A piac nem biztos, hogy magától lassít

A gazdasági ösztönzők éppen az ellenkező irányba hatnak. A nagy technológiai cégek és befektetők számára a valódi tét nem a havi chatbot-előfizetés, hanem a szellemi munka jelentős részének automatizálása. Ha az AI képes lenne megbízhatóan átvenni a programozás, adminisztráció, jogi előkészítés, pénzügyi elemzés, ügyfélszolgálat, marketing vagy kutatás nagy szeleteit, az a világgazdaság egyik legnagyobb értékátrendeződését indíthatná el.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy aki elsőként ér el egy erős AGI-rendszert, automatikusan „megszerzi” a világgazdaságot. A valóságban az árverseny, a nyílt vagy részben nyílt modellek terjedése, az adatbiztonsági és felelősségi kérdések, a vállalati integráció lassúsága, valamint a chip-, energia- és adatközpont-korlátok mind fékezhetik a gazdasági hatást.

A befektetői logika mégis világos: aki előbb jut áttöréshez, az óriási stratégiai előnyre tehet szert. Yampolskiy szerint ezért a versenyt nem lehet pusztán technológiai racionalitásként értelmezni.

A pénz csak az egyik megnevezése ennek: hatalomról, hírnévről, értelemről – mindenféle emberi hajtóerőről – is szó van

– mondja az interjúban.

Ez klasszikus fogolydilemmát teremt. Egyetlen vállalat vagy állam sem akar egyoldalúan lassítani, ha attól tart, hogy a versenytársai közben előnyt szereznek. A Pacing the Frontier kezdeményezés éppen ezért nem pusztán vállalati önkorlátozást kér, hanem kormányzati és nemzetközi koordinációt.

A laborok sem ülnek ölbe tett kézzel

A kép ugyanakkor nem fekete-fehér. A vezető AI-laborok már ma is működtetnek saját biztonsági keretrendszereket. Az OpenAI Frontier Governance Framework dokumentuma például a súlyos kockázatok – köztük a kiber-, CBRN-, manipulációs és kontrollvesztési kockázatok – kezelésének intézményi logikáját írja le. Az Anthropic Responsible Scaling Policy keretrendszere a modellek képességeihez kötött biztonsági szinteket alkalmaz, a Google DeepMind Frontier Safety Framework dokumentuma pedig kritikus képességszintek és korai figyelmeztető értékelések alapján próbálja előre jelezni a súlyos kockázatokat.

A kritikusok szerint azonban a vállalati önszabályozás önmagában nem elég.

A laborok saját üzleti nyomásuk alatt működnek, a modellek képességei gyorsan változnak, és a veszélyes képességek mérésére szolgáló tesztek sem tökéletesek. A vita tehát nem arról szól, hogy vannak-e biztonsági erőfeszítések, hanem arról, elegendőek-e egy potenciálisan civilizációs jelentőségű technológia kezelésére.

Munkaerőpiac: először a feladatok automatizálódnak

A gyors AI-fejlődés munkaerőpiaci hatásáról Yampolskiy is elsősorban nem teljes szakmák, hanem automatizálható feladatok felől beszél. Az interjúban úgy fogalmaz: „Bármi, ami ismétlődő, bármi, ahol néhány nap alatt betaníthatod a helyettesedet”, különösen kitett lehet. Szerinte ez főként a számítógépen végzett kognitív, szimbólumkezelő feladatokra igaz: adatfeldolgozásra, ügyfélszolgálati válaszok előkészítésére, riportkészítésre, dokumentum-összefoglalásra, alapszintű kódolásra, fordításra, marketingtartalmak gyártására, valamint a jogi és pénzügyi előkészítő munka egy részére.

Ez nem feltétlenül jelent azonnali tömeges munkanélküliséget, de komoly átrendeződést igen.

Ugyanazt a munkát kevesebb ember, gyorsabban és más készségekkel végezheti el. Különösen érzékeny pont lehet a junior pozíciók sorsa: ha a belépő szintű feladatokat egyre inkább AI végzi, nehezebb lehet kinevelni a következő generáció szakértőit.

Reális a nemzetközi megállapodás?

A legnehezebb kérdés a geopolitika. Ha az Egyesült Államok lassít, Kína gyorsít? Ha a nagy nyugati laborok korlátozzák magukat, más szereplők előnyt szereznek? Yampolskiy érve szerint

egy kontrollálatlan szuperintelligencia nem amerikai vagy kínai győzelem lenne, hanem közös veszély.



Csakhogy egy AI-megállapodás ellenőrzése sokkal nehezebb, mint a klasszikus fegyverzetellenőrzésé: az AI-hoz szükséges chipek, adatközpontok, szoftverek és mérnöki tudás jelentős része civil infrastruktúrában van. Yampolskiy ezért nem általában az AI-kutatást utasítja el, hanem a fejlesztési fókuszt vinné más irányba:

Ne az emberiség leváltására építsetek rendszert; segítő eszközöket építsetek valós problémák megoldására.

Mégis egyre világosabb, hogy a kérdés nem kerülhető meg. A mesterséges intelligencia fejlődése hatalmas gazdasági és tudományos lehetőség, de a legerősebb rendszerek fejlesztése már nem kezelhető pusztán vállalati termékfejlesztésként. A valódi vita nem az, hogy fejlődjön-e az AI, hanem az, milyen képességküszöbök, milyen átláthatóság, milyen nemzetközi koordináció és milyen ellenőrizhető fékek mellett történjen.

Ha a tempó valóban kicsúszhat a kezünkből, akkor a legnagyobb kockázat nem az, hogy túl korán kezdünk beszélni a fékekről. Hanem az, hogy túl későn.

Ki az a Roman Yampolskiy?



Roman V. Yampolskiyaz AI-biztonság és az úgynevezett kontrollprobléma egyik ismert kutatója, a University of Louisville professzora. Munkásságának központi kérdése, hogy lehet-e tartósan és megbízhatóan ellenőrzés alatt tartani egy embernél intelligensebb mesterséges intelligenciát.



Yampolskiy a mesterséges intelligencia kockázatairól szóló vitában a radikálisabb álláspontot képviseli: szerinte egy valóban általános és emberfeletti AI teljes kontrollja nem pusztán mérnöki kihívás, hanem elvi korlátokba ütközhet. Érvelésében gyakran hivatkozik a számítástudomány klasszikus eredményeire, például a Turing-féle megállási problémára és a Rice-tételre.



A kutató több könyv és tanulmány szerzője az AI-biztonság, a szuperintelligencia, a mesterséges tudatosság és a technológiai egzisztenciális kockázatok témájában. Nézetei vitatottak, de hatásuk jelentős: Yampolskiy azon szakértők közé tartozik, akik szerint az AI-fejlesztés tempójáról nem elég technológiai és piaci alapon dönteni, hanem előre kell tisztázni, milyen rendszereket tudunk egyáltalán biztonságosan ellenőrizni.

Címlapkép forrása: Joan Cros/NurPhoto via Getty Images