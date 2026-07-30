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Lángok csaptak fel egy vasútvonal mellett: pótlóbuszokat vet be a MÁV
Gazdaság

Lángok csaptak fel egy vasútvonal mellett: pótlóbuszokat vet be a MÁV

MTI
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Mintegy húsz kilométeren ég a vasúti töltés mindkét oldala Sárszentmihály és Pétfürdő között - közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata csütörtök délután az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint egy benzint szállító tehervonat fékszerkezetében keletkezett tűz, ami lángra lobbantotta a vasúti töltés mellett a száraz aljnövényzetet.

A tüzet a pétfürdői, a balatonfűzfői, a veszprémi és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók, valamint a herendi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai oltják, a helyszínen a veszprémi katasztrófavédelmi mobil labor is méréseket végez.

A Mávinform korábban azt közölte:  

a tűz miatt Székesfehérvár és Pétfürdő között pótlóbuszok szállítják az utasokat, késésekre kell számítani a vasúti közlekedésben.

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