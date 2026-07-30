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Lassult az amerikai GDP növekedése
Gazdaság

Lassult az amerikai GDP növekedése

MTI
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Az Egyesült Államok hazai összterméke (GDP) 1,5 százalékkal nőtt évesítve az idei második negyedévben, ami lassulás az első negyedévi 2,1 százalékhoz képest a washingtoni kereskedelmi minisztérium statisztikai hivatala, a Bureau of Economic Analysis csütörtökön közzétett előzetes becslése szerint.

Az elemzők 2,1 százalékos növekedésre számítottak az második negyedévre.

A Bureau of Economic Analysis közleménye szerint a GDP második negyedévi növekedéséhez a fogyasztói kiadások, a beruházások és az export növekedése járult hozzá, amelyet részben ellensúlyozott a kormányzati kiadások csökkenése, illetve a GDP kiszámításánál negatív előjellel figyelembe vett import bővülése.

A gazdasági teljesítmény kétharmadát adó fogyasztói kiadások 3,2 százalékkal nőttek az idei második negyedévben az első negyedévi 0,5 százalékos bővülést követően.

A személyes fogyasztási kiadások árindexe (PCE) - az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) által preferált inflációs mutató - éves összevetésben 5,1 százalékra gyorsult az első negyedévi 4,6 százalékról.

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Az élelmiszer- és energiaárak nélkül számított személyes fogyasztási kiadások magárindexe 3,4 százalékra lassult az első negyedévben regisztrált 4,4 százalék után.

A felülvizsgált, de továbbra sem végleges második negyedévi amerikai GDP adatot augusztus 26-án ismertetik.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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