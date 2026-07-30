Magyar Péter bejelentette a paksi atomerőmű teljes leállítását

Magyar Péter miniszterelnök szerint

az extrém hőhullám miatt akár már csütörtökön, de legkésőbb pénteken teljesen leállhat a paksi atomerőmű, miután a Duna rekordalacsony vízállása miatt fokozatosan lekapcsolják az erőmű blokkjait.

A teljes leállás mintegy 2000 megawattnyi termelés kiesését jelentené, amelyet egyelőre importból tud fedezni az ország. A miniszterelnök közölte, hogy jelenleg a lakosság és a vállalatok energiaellátása biztosított, az ivóvízellátás pedig az ország 99,9 százalékán zavartalan.

Magyar Péter szerint az ellátásbiztonságot tovább nehezíti, hogy

szerdán meghibásodott a Dunamenti Erőmű egyik egysége, ami közel 400 megawatt teljesítmény kiesését okozta.

A javítás jelenleg is zajlik, és ha nem sikerül rövid időn belül helyreállítani az üzemet, akár egy-két hétig is eltarthat a hiba elhárítása. A miniszterelnök bejelentette, hogy a MAVIR energiairányítási központjában Ruff Bálint miniszterelnök-helyettessel és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel áttekintik az elkészült rotációs válságtervet, valamint az esetleges ipari fogyasztáskorlátozási terveket arra az esetre, ha a villamosenergia-rendszer nem tudná kiszolgálni az igényeket. Ezt követően Százhalombattára látogatnak, ahol a Dunamenti Erőmű helyreállítási munkálatairól tájékozódnak, majd felkeresik a MOL finomítóját is. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a százhalombattai finomító továbbra sem működik teljes kapacitással, jelenleg csak mintegy 50 százalékos teljesítménnyel üzemel, a teljes helyreállítást szeptemberre várják. A miniszterelnök közölte, hogy a finomítóban a benzin- és gázolajárakról is tájékoztatást adnak. Elmondása szerint Magyarország jelenleg azon három uniós tagállam közé tartozik, ahol a legalacsonyabb az üzemanyagok ára.