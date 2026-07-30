Magyar Péter bejelentette: leállhat a teljes paksi atomerőmű

Paksra utazik a miniszterelnök
Magyar Péter jelezte, hogy várhatóan még csütörtök este vagy pénteken személyesen is Paksra látogat, ahol a helyszínen tájékozódik az atomerőmű helyzetéről, és a sajtó számára is részletes tájékoztatást ígér.
Leállítják a paksi erőművet
Magyar Péter miniszterelnök szerint
folyamatosan kell lekapcsolni a paksi atomerőmű blokkjait, ez egy tervezett leállás a Duna rekord alacsony vízállása miatt, és úgy tűnik jelen állás szerint, hogy sor kerülhet akár ma, de lehet inkább holnap a paksi atomerőmű teljes lekapcsolására.
A teljes leállás mintegy 2000 megawattnyi termelés kiesését jelentené, amelyet egyelőre importból tud fedezni az ország. A miniszterelnök közölte, hogy jelenleg a lakosság és a vállalatok energiaellátása biztosított, az ivóvízellátás pedig az ország 99,9 százalékán zavartalan.
Magyar Péter szerint az ellátásbiztonságot tovább nehezíti, hogy
szerdán meghibásodott a Dunamenti Erőmű egyik egysége, ami közel 400 megawatt teljesítmény kiesését okozta.
A javítás jelenleg is zajlik, és ha nem sikerül rövid időn belül helyreállítani az üzemet, akár egy-két hétig is eltarthat a hiba elhárítása. A miniszterelnök bejelentette, hogy a MAVIR energiairányítási központjában Ruff Bálint miniszterelnök-helyettessel és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel áttekintik az elkészült rotációs válságtervet, valamint az esetleges ipari fogyasztáskorlátozási terveket arra az esetre, ha a villamosenergia-rendszer nem tudná kiszolgálni az igényeket. Ezt követően Százhalombattára látogatnak, ahol a Dunamenti Erőmű helyreállítási munkálatairól tájékozódnak, majd felkeresik a MOL finomítóját is. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a százhalombattai finomító továbbra sem működik teljes kapacitással, jelenleg csak mintegy 50 százalékos teljesítménnyel üzemel, a teljes helyreállítást szeptemberre várják. A miniszterelnök közölte, hogy a finomítóban a benzin- és gázolajárakról is tájékoztatást adnak. Elmondása szerint Magyarország jelenleg azon három uniós tagállam közé tartozik, ahol a legalacsonyabb az üzemanyagok ára.
Új beruházás jöhet Magyarországra
Van-e kilátásban valamilyen nagyobb volumenű német magyarországi beruházás – hangzott el a kérdés.
Kapitány István többször tárgyalt az Audi, BMW, Mercedes vezetőivel is, még nem nyilvános ugyan, de "van a csőben" új fejlesztés is.
"Európa rengeteg hibát elkövetett"
Magyar Péter szerint Európa rengeteg hibát elkövetett, például az iparpolitika területén. Nem azzal jutunk előre, ha "rácsapjuk Kínára az ajtót", hanem "szabályozott együttműködésre" van szükség.
Nem büntetővámok kellenek a kínaiakkal szemben
A személyi döntésekkel kapcsolatban kevés dolgot tudok mondani – reagált Söder miniszterelnök a kérdésre, hogy hogyan kommentálja Szijjártó Péter pozícióját a BYD-nál.
Protekcionizmussal nem fogjuk tudni legyőzni a kínai autóipari vállalatokat. Nem büntetővámokkal, hanem több innovációval kellene küzdeni a kínai térnyerés ellen – vélekedett.
Vége lehet a "kis jégkorszaknak"
Markus Söder miniszterelnök arról beszélt, hogy sokszor érezte a tárgyalópartnerekkel kapcsolatban, hogy hasonló az álláspontjuk, most különösen úgy érezte, hogy nagy az egyetértés. Kifejezte a reményét, hogy véget érhet a kétoldalú kapcsolatokban az átmeneti távolságtartásnak, a "kis jégkorszaknak".
30 százaléka a német befektetéseknek Bajoroszágból érkezik – mondta. Szeretnének ezért egy közös szervet létrehozni, amely a kutatás-fejlesztési kapcsolatok, az Andrássy Egyetem, a védelemipar, a gyógyszerkutatás területén lévő együttműködést is erősíti.
Magyar Péter meghívta a bajor miniszterelnököt
A tárgyaláson a magyar–bajor együttműködés jövője, az európai gazdaság helyzete és a legfontosabb kitörési pontok kerültek középpontba – árulta el Magyar Péter.
A felek egyetértettek abban, hogy az autóipar támogatása mellett egyre nagyobb szerepet kell kapnia a csúcstechnológiának, a mesterségesintelligencia-kutatásnak, az innovációnak, a gyógyszerkutatásnak és a védelmi iparnak is. Magyar Péter szerint ezek az ágazatok komoly lehetőséget jelenthetnek Magyarország és Bajorország számára.
A megbeszélésen szóba került az Európai Unió következő hétéves költségvetése, a közös agrárpolitika, a kohéziós források, valamint a brüsszeli gazdaságpolitikai hibák kijavításának szükségessége is.
„Minden eddiginél nagyobb szükség van józan hangokra, józan, mérsékelt és megalapozott érvekre Európában, mert Európa nincs könnyű helyzetben” – hangzott el a sajtótájékoztatón.
Az is kiderült, hogy
Magyar Péter meghívta Markus Södert és pártját, a bajor CSU-t Magyarországra.
Jelezte, hogy örömmel látnák vendégül őket jövőre, tovább erősítve a magyar–bajor politikai és gazdasági kapcsolatokat.
Kezdődik a sajtótájékoztató
8 év után most került sor először bajor és magyar miniszterelnöki találkozóra, 10 éve nem járt bajor miniszterelnök Magyarországon – emelte ki Magyar Péter.
Németország tartományai közül egyértelműen Bajorországgal a legfontosabbak a kapcsolataink, 6,4 milliárd euró az éves külkereskedelmi forgalom a tartomány és Magyarország közt – ismertette.
Mint elmondta, Söder miniszterlnököt biztosította arról, hogy "átlátható és korrupcióellenes környezetet teremtünk milyen vállalatnak".
Ritka az olyan befektetői csoport, amire semmilyen panasz nincsen Magyarországon, a bajor vállalatok ilyenek, szeretnek az emberek náluk dolgozni – vélekedett a magyar miniszterelnök.
Hamarosan tájékoztatót tart Magyar Péter
"Hosszú évek után Magyarország és a Bajor Szabadállam kapcsolatainak újjáélesztése szimbólumaként" Magyar Péter a hivatalában fogadta Markus Söder bajor miniszterelnököt – adta hírül lapunkhoz is eljuttatott közleményében a kormány. A megbeszélést sajtótájékoztató követi, ahol a miniszterelnökök beszámolnak az ott született döntésekről.
A tájékoztatót élőben közvetítjük.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán
Tisza-kormány: meglepően rossz teljesítményt nyújtott a gazdaság, Magyar Péter Markus Söderrel találkozik
A vártnál gyengébb lett a magyar gazdaság második negyedéves teljesítménye: a GDP az előző negyedévhez képest 0,4%-kal nőtt, ami elmarad az elemzők által várt 0,7%-os bővüléstől. Délelőtt közös sajtótájékoztatót tart Magyar Péter és Markus Söder bajor miniszterelnök, ahol a hosszú évek után újrainduló magyar–bajor kapcsolatok jegyében tartott találkozó részleteit ismertetik. A rendkívüli hőség és a Duna történelmi mélységű, mínusz 121 centiméteres vízállása miatt az MVM Paksi Atomerőmű 50 százalékkal csökkentette a 2. blokk teljesítményét. A hőség miatt a közlekedési tárca a hétvégére részlegesen feloldja a kamionstopot is: szombat éjszaka és vasárnap kora reggel a nehézgépjárművek ismét közlekedhetnek a hazai utakon.
Rendkívüli ülést tart az Országgyűlés
Több fontos téma is előkerül majd.
Drasztikus lépés jön: idegrendszert károsító anyag miatt változnak az európai szabályok
Augusztustól jön a szigorítás.
Itt a friss európai GDP-rangsor!
Meglepetést okoztak a "nagyok", Magyarország ismét a középmezőnyben.
Szibiha: Oroszország rettegett rakétája tört be a NATO területére
Elárulta a részleteket.
Rendkívüli egyeztetés a MAVIR-nál: már kész az intézkedési terv
A minisztérium vezetése a MAVIR-nál készítette elő az Energiaellátási Műveleti Egység ülését.
Fenntarthatóság üzleti nyomás alatt: döntéshozók, pénzügyek, energia és ESG egy színpadon
A jegyek gyorsan fogynak.
Drasztikus lépésre kényszerült Románia is a Duna alacsony vízállása miatt
Azt tette, amit Magyarország is.
A biztosítás, amit tegnap kellett volna megkötni
Az élet nem mindig alkalmazkodik a terveinkhez. Éppen ezért lehet a legdrágább mondat, amit valaki kimondhat: "Majd később kötünk biztosítást." Sokan gondolják úgy, hogy az életbiztosítás
Generációk a munkahelyen - Bereczki Enikő, generációkutató & Pataki Hajnalka, People Partner
ÁNYK megszűnése 2027-ben: hogyan készüljenek fel a vállalkozások az ONYA- és M2M-átállásra?
Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramot, vagyis az ÁNYK-t - korábbi nevén ABEV-et - 2027-től új, korszerűbb digitális megoldások váltják fel a NAV-nál. A változás minden vállalkoz
Performaszpihenés, nyári önképzés, avagy új generációs trendek a nyaraláson
Megjelent a teljesítményalapú szabadidő és a performanszpihenés jelensége: nemcsak átélni szeretnénk az élményeket, hanem azt is fontosnak érezzük, hogy megmutassuk őket. [...]
Új trend a Z-generáció, de az idősebbek nyaralási szokásaiban is
A sziget, amelytől a világgazdaság függ - meddig védi Tajvant a szilíciumpajzs?
Az Arizonától Drezdáig zajló chipgyárépítési hullám biztonságosabbá teheti a globális ellátást, közben azonban Tajvan geopolitikai védelmét is gyengítheti. Kik nyerhetnek a félvezetőgy
Szétszakadt az ESG-piac: az amerikai pénz menekül, az európait szabályozzák
Ugyanaz a befektetési stratégia a két kontinensen már egészen más szabályozási, politikai és piaci környezetben működik. Míg Európában erősebb jelentési és megfelelési elvárásokhoz kel
Négy webáruház, négy bírság: mit üzennek a NAIH legújabban közzétett bírságoló határozatai?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) négy olyan határozatot is közzétett, amelyek mind webáruházak adatkezelési tájékoztatási gyakorlatát vizsgálták, és mindegyi
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Rólunk puskázott a világ egyik legnagyobb bankja? Az Elon Musk-szorzó titka
Másképp nem jön ki a SpaceX mögötti matek.
Kinek fog fájni valójában a kormány vagyonadó-terve?
A cégérték meghatározása lehet az egyik izgalmas kérdés.
Szárad a Velencei-tó: most érdemes nyaralót venni?
"Kiszárad" az ingatlanpiac is?