Magyar Péter: még időben újraindíthatják a Dunamenti Erőmű meghibásodott blokkját

Jó hír érkezett a rendkívüli energiahelyzetben: várhatóan már vasárnap újraindulhat a Dunamenti Erőmű meghibásodott blokkja. A visszakapcsolás 380 megawattnyi termelőkapacitást juttathat vissza a magyar villamosenergia-rendszerbe, amely közel egyötöde Paks kapacitásának.

Várhatóan már vasárnap teljes kapacitással újraindulhat a százhalombattai Dunamenti Erőmű meghibásodott G3 blokkja

– jelentette be Magyar Péter a helyszínről. A blokk visszakapcsolása 380 megawattnyi kapacitást juttathat vissza a magyar villamosenergia-rendszerbe a Paksi Atomerőmű várható teljes leállása idején.

A miniszterelnök tájékoztatása szerint a Magyarország második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű erőművének számító létesítmény G3 blokkjánál a szerdára tervezett indítás során észleltek műszaki rendellenességet egy speciális tömítési alkatrésznél.

A szükséges alkatrészt Svájcból és Franciaországból is megrendelték, beszerelése pedig az érintett terület lehűlése után már pénteken megkezdődhet. A javítás a korábban vártnál gyorsabban halad, ezért sikerülhet a vasárnapi újraindítás.

A Dunamenti Erőmű kiesése különösen érzékeny időpontban következett be, mivel a Duna rekordalacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőműben is leállhat a termelés. A két létesítmény együttes kiesése 2380 megawattal csökkentheti a hazai termelőkapacitást, miközben a hőség miatt jelentősen emelkedik a villamosenergia-fogyasztás. Magyar Péter az energiaexporttal kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban közölte, hogy

a kapacitáshiányos időszakokban Magyarország minden szomszédos országból – Ukrajnából is – importál áramot.

A MAVIR közben egyeztet a legnagyobb hazai ipari fogyasztókkal arról, hogy mekkora önkéntes fogyasztáscsökkentést tudnak vállalni a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban. A megkeresett vállalatok között akkumulátor- és autógyárak, cementgyárak, műtrágya- és vegyipari üzemek, valamint a nyíregyházi Lego-gyár is szerepel.

A kormány emellett előkészíti annak jogszabályi feltételeit, hogy szükség esetén kötelező korlátozást rendelhessen el a nagyfogyasztóknál. A lakosságot továbbra is arra kérik, hogy az elektromos autók töltését és más nagy áramigényű tevékenységeket lehetőség szerint a kritikus esti idősávon kívülre időzítse, valamint mérsékelje a légkondicionálók használatát.

A miniszterelnök szerint a Dunamenti Erőműnél korábban elvégezték azt a szivattyúfejlesztést, amely lehetővé teszi, hogy a létesítmény a 2018-as negatív rekordnál is alacsonyabb dunai vízállás mellett működjön.

Magyar Péter ezzel szemben az előző kormány mulasztásának nevezte, hogy Pakson nem építették ki a szükséges új szivattyútelepet. Állítása szerint a paksi leállás

az állami költségvetésnek akár 50 milliárd forintos többletköltséget is okozhat, miközben a rendkívül alacsony dunai vízállás egész augusztusban fennmaradhat.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert