Már rövid távon versenyelőnyt hozhat az AI-bevezetés − A reálisan elérhető hasznokat is számba veszi a Portfolio őszi vállalati fóruma

Az olyan nagy nyelvi modelleket szállító cégek, mint az OpenAI vagy az Anthropic küszöbön álló tőzsdei bevezetése újabb mérföldkövet jelenthet az AI napi szintű üzleti használatának szintlépésében, miközben az adatközpontokba továbbra is úgy ömlik a tőke, mintha nem lenne holnap.

A kis- és középvállalkozói réteg képviselői számára is azonban világos, kell hogy legyen: a mesterséges intelligencia messze túlmutat a nagy nyelvi modelleken, és a beszállási küszöb is jóval lejjebb került a korábbiakhoz képest. Olyannyira, hogy az AI észszerű és átgondolt bevezetése a versenyképesség egyik legkritikusabb elemévé lépett elő.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026 A magyar gazdasági és finanszírozási környezet jelentős átalakuláson megy keresztül, ismét az alkalmazkodás kényszere elé állítva a hazai gazdasági ökoszisztémát. Erre reagálva a Portfolio új konferenciájának célja, hogy gyakorlati útmutatást adjon a magyar vállalkozásoknak az előttük álló gazdasági és működési kihívások kezeléséhez, és az abban rejlő fejlődési lehetőségek kiaknázásához. Információ és jelentkezés

Sok esetben egy jól kiválasztott, szűk területre célzott megoldás is kézzelfogható eredményt hozhat: kevesebb manuális adatbevitel, gyorsabb ajánlatadás, hatékonyabb ügyfélkommunikáció, pontosabb készlet- vagy kapacitástervezés. Ahogy a Portfolio egyik korábbi AI konferenciáján is elhangzott, a

vállalatoknak elsősorban a megfelelő use case-ek megtalálására, az AI-stratégia kialakítására és a megtérülés mérésére kell koncentrálniuk, nem pedig önmagában az új technológiára.

Passzol le a melót az AI-ügynökeidnek!

A magyar kkv-k számára különösen fontos kérdés, hogy az AI valóban enyhítheti-e a számos szektorban egyre égetőbb munkaerőhiányt, ami a teljes munkafolyamatok automatizációját lehetővé tevő agentic, azaz ügynök alapú AI-modellek megjelenésével teljesen új értelmet nyer.

E tekintetben a legkézenfekvőbb indulási pont a „láthatatlan” irodai munka automatizálása. Egy kkv-nál rengeteg idő megy el e-mailek megválaszolására, ajánlatok előkészítésére, szerződések első körös átnézésére, jegyzőkönyvek összefoglalására, pályázati dokumentumok rendszerezésére vagy ügyféligények feldolgozására. Egy jól beállított AI-asszisztens ezekben nem váltja ki a döntéshozót, ellenben előkészíti a munkát: összefoglal, keres, javaslatot ír, adatot rendszerez.

Az értékesítés és marketing szintén olyan területek, ahol a mesterséges intelligencia megfelelő alkalmazása óriási hasznokkal kecsegtet különös tekintettel arra, hogy a kkv-k szűkös erőforrásaik ellenére is kénytelenek hírlevelekre, termékleírásokra, közösségimédia-tartalmakra, kampányötletekre támaszkodni. Az AI itt gyorsító eszköz lehet: segít ügyfélszegmenseket képezni, személyre szabott üzeneteket előkészíteni, elemezni a korábbi kampányok eredményeit.

A kulcs azonban a kontroll: a végső üzenetnek, árnak, ígéretnek és jogi állításnak emberi jóváhagyáson kell átmennie.

Tudásmegtartás fluktuáció ellen. Ami az ügyfélszolgálatot és belső tudásmenedzsmentet illeti, egy dokumentumtárra, termékleírásokra, árlistákra, belső szabályzatokra vagy szerviztapasztalatokra épített kereső- és válaszadó rendszer jelentősen csökkentheti a visszatérő kérdések kezelésére fordított időt. Ez különösen azoknál a cégeknél hasznos, ahol a tudás néhány kulcsember fejében van, és a fluktuáció vagy növekedés miatt egyre nehezebb betanítani az új kollégákat. Az ipari, kereskedelmi és logisztikai kkv-knál már összetettebb, de nagyobb megtérülésű lehetőségek is vannak: kereslet-előrejelzés, készletoptimalizálás, minőségellenőrzés képfelismeréssel, karbantartási igények előrejelzése, energiafogyasztási mintázatok elemzése. A Portfolio idei vidéki kkv-fórumain is visszatérő versenyképességi téma volt az energiaárakhoz való alkalmazkodás, a tudatos digitalizáció és az AI józan bevezetése.

Azonosítsd, hogy hol fáj a legjobban

Az adatok alapján bőven van tér a felzárkózásra. Az Eurostat szerint 2024-ben az EU-ban a legalább 10 főt foglalkoztató vállalkozások 13,5 százaléka használt valamilyen AI-technológiát, míg Magyarországon ez az arány 7,4 százalék volt. A PwC 2025-ös globális CEO-felmérése ugyanakkor már azt mutatta, hogy a generatív AI-t használó vezetők 56 százaléka hatékonyságjavulást, 34 százaléka profitabilitási, 32 százaléka árbevételi javulást tapasztalt.

Szakértők időrő időre hangsúlyozzák, a bevezetést érdemes kicsiben kezdeni, miközben fel kell mérni az ún shadow AI jelenség kiterjedtségét, vagyis azt, hogy a munkatársak mekkora hányada és milyen jellegű feladatokra vesz igénybe AI-eszközt a felsőbb vezetés tudta nélkül.

Első lépésként a cégvezetésnek érdemes azonosítania a legkritikusabb fájdalompontokat: hol megy el sok idő, hol sok a hiba, hol lassú az ügyfélkiszolgálás, hol hiányzik adat a döntéshez. Ezután jöhet egy egyszerű priorizálás: mekkora az üzleti hatás, milyen könnyű az adatokat előkészíteni, mennyi a kockázat, ki lesz a belső gazda.

Már rövid távon versenyelőny

Ahogy az idén júniusi Debrecen Economic Forum AI-kerekasztal-beszélgetésében is elhangzott, a mesterséges intelligenciát nem különálló IT-projektként, hanem a vállalati működés új hatékonysági rétegeként kell kezelni.

Az egyik fő tanulság szerint hiba a „mindent automatizáljunk” logikából kiindulni.

Ehelyett jobban kifizetődő arra koncentrálni, hogy hol van a működésükben a legnagyobb súrlódás: lassú döntés-előkészítés, túl sok manuális adminisztráció, nehezen visszakereshető belső tudás, kapacitáshiány, vagy éppen olyan minőségellenőrzési és termelési pontok, ahol az adatokból gyorsabban lehetne üzleti előnyt kovácsolni.

Mindenesetre ha a cél világos, az AI már kis- és középvállalati szinten is rögtön termelékenységi beruházásként jelenhet meg, és utat nyit a versenytársakkal szembeni előny kiépítésére.

Még több részlet a szeptemberi Portfolio vállalati fórumon

A mesterséges intelligencia kkv-s bevezetésének gyakorlati lehetőségeivel, a finanszírozási és versenyképességi kérdésekkel bővebben is foglalkozunk a Portfolio Lendületben a hazai vállalkozások 2026 konferenciáján, amelynek célja, hogy kézzelfogható útmutatót adjon a hazai vállalkozások fejlődéséhez.

Címlapkép forrása: Portfolio