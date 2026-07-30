  • Megjelenítés
MÁV-vezér: előfordulhat, hogy egyes vasúti kocsik védelmi rendszere működésbe lép a 40 fokban
Gazdaság

MÁV-vezér: előfordulhat, hogy egyes vasúti kocsik védelmi rendszere működésbe lép a 40 fokban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója bejelentette, hogy a vasúttársaság több azonnali és hosszabb távú intézkedést vezetett be annak érdekében, hogy a rendkívüli hőségben a lehető legkisebbre csökkentse a FLIRT motorvonatoknál korábban jelentkező műszaki hibák kockázatát. A társaság emellett új műszaki megoldásokat is tesztel a probléma végleges kezelése érdekében.

Június végén, a 40 Celsius-fok feletti hőhullám idején a FLIRT motorvonatok egy részénél korábban nem tapasztalt műszaki jelenség alakult ki:

az akkumulátorok túlmelegedése miatt a járművek védelmi rendszere letiltotta azok töltését, ezért egy megállást követően egyes szerelvények nem tudtak újra elindulni.

Az elmúlt hetekben a MÁV a Stadler szakembereivel közösen elemezte a tapasztalatokat. Ennek eredményeként átvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, megfelelő tartalékkészletet biztosítottak, valamint rendkívüli hőség esetére külön üzemeltetési eljárást vezettek be a járművek terhelésének csökkentése érdekében. Emellett a műszaki és üzemeltetési szakemberek kiemelt figyelemmel követik a FLIRT motorvonatok állapotát.

A következő időszakban az akkumulátortér hőterhelését csökkentő hővédelmi megoldásokat, valamint egy új akkumulátortöltő modult is tesztelnek. Utóbbi sikeres bevezetése esetén flottaszintű, hosszú távú megoldást jelenthet a most tapasztalt problémára.

Még több Gazdaság

Az éjszakák sem hoznak már enyhülést Magyarországon

Drágul a parkolás Szentendrén, de az önkormányzat szerint ez még mindig olcsónak számít

Hegyi Zsolt szerint a szélsőséges hőhullámok egyre nagyobb kihívást jelentenek a vasúti közlekedés számára. Hozzátette:

Tartósan 40 Celsius-fok feletti hőmérséklet esetén továbbra is előfordulhat, hogy egyes járművek védelmi rendszere működésbe lép.

Kapcsolódó cikkünk

Ingyen vizet osztanak a tomboló hőségben

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kilőtt az olajár Donald Trump bejelentésére
Csendes fojtogatásba kezdett az ázsiai szuperhatalom: elvághatják a külvilágtól a vitatott szigetet, ez lehet a háború első lépése
Tisza-kormány: folyik a kormányülés, meg is született az első fontos döntés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility