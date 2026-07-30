MÁV-vezér: előfordulhat, hogy egyes vasúti kocsik védelmi rendszere működésbe lép a 40 fokban

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója bejelentette, hogy a vasúttársaság több azonnali és hosszabb távú intézkedést vezetett be annak érdekében, hogy a rendkívüli hőségben a lehető legkisebbre csökkentse a FLIRT motorvonatoknál korábban jelentkező műszaki hibák kockázatát. A társaság emellett új műszaki megoldásokat is tesztel a probléma végleges kezelése érdekében.

Június végén, a 40 Celsius-fok feletti hőhullám idején a FLIRT motorvonatok egy részénél korábban nem tapasztalt műszaki jelenség alakult ki:

az akkumulátorok túlmelegedése miatt a járművek védelmi rendszere letiltotta azok töltését, ezért egy megállást követően egyes szerelvények nem tudtak újra elindulni.

Az elmúlt hetekben a MÁV a Stadler szakembereivel közösen elemezte a tapasztalatokat. Ennek eredményeként átvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, megfelelő tartalékkészletet biztosítottak, valamint rendkívüli hőség esetére külön üzemeltetési eljárást vezettek be a járművek terhelésének csökkentése érdekében. Emellett a műszaki és üzemeltetési szakemberek kiemelt figyelemmel követik a FLIRT motorvonatok állapotát.

A következő időszakban az akkumulátortér hőterhelését csökkentő hővédelmi megoldásokat, valamint egy új akkumulátortöltő modult is tesztelnek. Utóbbi sikeres bevezetése esetén flottaszintű, hosszú távú megoldást jelenthet a most tapasztalt problémára.

Hegyi Zsolt szerint a szélsőséges hőhullámok egyre nagyobb kihívást jelentenek a vasúti közlekedés számára. Hozzátette:

Tartósan 40 Celsius-fok feletti hőmérséklet esetén továbbra is előfordulhat, hogy egyes járművek védelmi rendszere működésbe lép.

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