Megállapodott az IKEA a szakszervezettel: egyszeri juttatást kapnak a dolgozók

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, az IKEA dolgozói július 9-e óta több alkalommal tartottak munkabeszüntetést, miután a vállalat nem tett eleget az egységes 6 százalékos béremelési követelésnek.
A vállalat közlése szerint az elmúlt időszak romló makrogazdasági környezete tette szükségessé a vezetőség és az érdekképviselet közötti egyeztetéseket. Bár az IKEA idén áprilisban, az éves rendszeres felülvizsgálat során már végrehajtott egy béremelést – amelyre mintegy 580 millió forintot fordított –, az augusztusi extra juttatással további azonnali segítséget kíván nyújtani a munkavállalóknak.
Az egyszeri kifizetés mellett
a cég vezetése és a szakszervezet abban is megegyezett, hogy közösen dolgoznak ki egy hosszú távú bérfejlesztési ütemtervet.
Ezzel párhuzamosan elindítják a cég teljes juttatási rendszerének átfogó felülvizsgálatát, hogy a jövőben is versenyképes feltételeket tudjanak biztosítani a dolgozóknak, miközben fenntartják a vállalat stabil működését.
A tegnapi nap folyamán a KASZ elnöke, Karsai Zoltán elmondta, hogy a szakszervezet korábban öt pontból álló követeléscsomagot fogalmazott meg, amelyből négyben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban
a 6 százalékos alapbéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították.
Címlapkép forrása: 2019 Matthew Horwood
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