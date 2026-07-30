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Megállapodott az IKEA a szakszervezettel: egyszeri juttatást kapnak a dolgozók
Gazdaság

Megállapodott az IKEA a szakszervezettel: egyszeri juttatást kapnak a dolgozók

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Megállapodást kötött az IKEA Magyarország és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ), amelynek értelmében a vállalat munkatársai a munkaidejükkel arányosan egyszeri, bruttó 100 ezer forintos juttatást kapnak augusztusban. A döntés célja a magas infláció okozta anyagi nyomás enyhítése, a tavaszi bérrendezés kiegészítéseként, olvasható a vállalat által küldött közleményben.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, az IKEA dolgozói július 9-e óta több alkalommal tartottak munkabeszüntetést, miután a vállalat nem tett eleget az egységes 6 százalékos béremelési követelésnek.

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A vállalat közlése szerint az elmúlt időszak romló makrogazdasági környezete tette szükségessé a vezetőség és az érdekképviselet közötti egyeztetéseket. Bár az IKEA idén áprilisban, az éves rendszeres felülvizsgálat során már végrehajtott egy béremelést – amelyre mintegy 580 millió forintot fordított –, az augusztusi extra juttatással további azonnali segítséget kíván nyújtani a munkavállalóknak.

Az egyszeri kifizetés mellett

a cég vezetése és a szakszervezet abban is megegyezett, hogy közösen dolgoznak ki egy hosszú távú bérfejlesztési ütemtervet.

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Ezzel párhuzamosan elindítják a cég teljes juttatási rendszerének átfogó felülvizsgálatát, hogy a jövőben is versenyképes feltételeket tudjanak biztosítani a dolgozóknak, miközben fenntartják a vállalat stabil működését.

A tegnapi nap folyamán a KASZ elnöke, Karsai Zoltán elmondta, hogy a szakszervezet korábban öt pontból álló követeléscsomagot fogalmazott meg, amelyből négyben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban

a 6 százalékos alapbéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították.

Címlapkép forrása: 2019 Matthew Horwood

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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