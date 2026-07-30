Megjött a friss adat: a munkaerőpiac is ellenáll az energiaválságnak Európában

Az Európai Unió statisztikai hivatalának szezonálisan kiigazított adatai alapján 2026 júniusában az EU-ban összesen 13,317 millióan, ezen belül az euróövezetben 11,130 millióan voltak munkanélküliek. Májushoz viszonyítva ez az unió egészében 79 ezer, míg az eurózónában 71 ezer fős növekedést jelent. Éves összevetésben, azaz 2025 júniusához képest az állástalanok száma az EU-ban 112 ezerrel, az euróövezetben pedig 43 ezerrel emelkedett.
A munkanélküliségi rátában nem történt változás, az továbbra is történelmi mélypontja közelében alakul.
AZ EURÓPAI UNIÓBAN JELENLEG A MUNKAERŐPIACON AKTÍVAK 6, AZ EURÓZÓNÁBAN PEDIG 6,3 SZÁZALÉKA MUNKANÉLKÜLI, VAGYIS AKTÍVAN ÁLLÁST KERES.
A 25 év alattiak körében mért ifjúsági munkanélküliség vegyes képet mutatott. Az EU-ban 2,987 millió fiatal volt álláskereső, ami 15,5 százalékos rátának felel meg. Ez minimális, 0,1 százalékpontos emelkedés az előző hónaphoz képest, ami számszerűsítve 29 ezer fős növekedést takar. Ezzel szemben az euróövezetben 2,351 millió fiatal volt munka nélkül, ami 14,8 százalékos munkanélküliségi rátát jelent – ez 0,1 százalékpontos mérséklődés a májusi szinthez képest, jóllehet a létszám itt érdemben nem változott. Éves szinten az EU-ban 53 ezer fővel nőtt, az eurózónában viszont 8 ezerrel csökkent az érintett korosztályhoz tartozó munkanélküliek száma.
Nemek szerinti bontásban az Európai Unióban a nők munkanélküliségi rátája 6,2 százalékról 6,1 százalékra csökkent, míg a férfiaké 5,8 százalékról 5,9 százalékra nőtt az egy hónappal korábbi adatokhoz képest. Az euróövezetben a nők esetében a mutató stabilan 6,4 százalékon maradt, a férfiak körében viszont itt is enyhe növekedést mértek, arányuk 6,1 százalékról 6,2 százalékra emelkedett júniusban.
A munkaerőpiaci adatok mellett az Eurostat ma közzétette a 2026 második negyedévi előzetes növekedési adatokat is, amely pozitív meglepetést okozott és az európai gazdaság ellenállóságát mutatta.
A munkanélküliségi ráta változatlansága és a vártnál kedvezőbb növekedési adatok miatt az Európai Központi Bank (EKB) az eddiginél is jobban az infláció felé fordulhat, így az árnyomás fennmaradása komolyan emelheti a szeptemberi kamatemelés esélyeit.
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