Megjött a várt visszapattanás: újra nőni tudott a francia gazdaság

A francia statisztikai hivatal (Insee) csütörtöki jelentése szerint a bruttó hazai termék (GDP) az év első három hónapjában mért 0,1 százalékos zsugorodás után tért vissza a pozitív tartományba. A negyedéves adat teljes mértékben megegyezik az elemzői várakozásokkal.

A gazdasági teljesítmény részletes bontása rávilágít arra, hogy a lakossági fogyasztás az év eleji 0,3 százalékos csökkenést követően a második negyedévben 0,2 százalékkal nőtt. Ezen belül különösen a júniusi mutató lett kiugró, amikor a fogyasztás egyetlen hónap alatt 0,4 százalékkal bővült, rácáfolva a 0,1 százalékos zsugorodást valószínűsítő becslésekre. A nettó export szintén pozitívan járult hozzá a GDP növekedéséhez, mivel a kivitel dinamikája meghaladta a behozatalét.

A bővülés ellenére a beruházások terén folytatódott a kedvezőtlen trend.

A bruttó állóeszköz-felhalmozás 0,3 százalékkal zsugorodott a vizsgált időszakban, ami már egymást követő második negyedévben jelent visszaesést.

Az euróövezet második legnagyobb gazdaságának javuló mutatói a régió egésze szempontjából is kedvező képet festenek.

A friss adatok azt mutatják, hogy az európai gazdaság eddig nagyrészt sikeresen kivédte az amerikai–iráni konfliktus okozta energiapiaci kilengéseket, emellett pedig Németország, Olaszország és Spanyolország is negyedéves GDP-növekedésről számolhat be a mai napon.

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