Meglepetés: a várt alatti a növekedés a magyar gazdaságban

A második negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 0,4%-kal haladta meg az előző negyedévit. Az elemzői várakozások konszenzusa 0,7%-os bővülés volt, vagyis a GDP-növekedés elmaradt a várakozásoktól. A meglepetés mértéke ugyanakkor nem jelentős, a magyar gazdaság megmaradt a növekedési pályán, igaz, a lendület egyelőre nem túl nagy.

A mai adat megjelenése előtt óriási volt a bizonytalanság, hogy miként teljesíthetett a magyar gazdaság. A negyedéves GDP-növekedésre vonatkozó szakértői előrejelzések extrém széles tartományban, 0,4 és 1,2% között szóródtak. A szokásosnál jóval nagyobb széttartásnak több oka volt:

A növekedés egyetlen motorja az elmúlt években a belső fogyasztáson alapuló szolgáltató szektor volt, amire a havi alapú statisztikákból jóval kevésbé látni rá, mint a termelő ágazatokra.

volt, amire a havi alapú statisztikákból jóval kevésbé látni rá, mint a termelő ágazatokra. A második negyedév azonban ezen felül is több új bizonytalansági faktort hordozott. A leglátványosabb a választás hatása. A szavazás az időszak közepére esett, előtte jelentős költségvetési lazítás történt, ami ideiglenesen felpörgethette a gazdaságot. A lakosságnak kiszórt pénz akár időben elhúzódva is támogathatta a GDP-t, ám eközben már hathatott az új kormány meghirdetett spórolása.

hatása. A szavazás az időszak közepére esett, előtte jelentős költségvetési lazítás történt, ami ideiglenesen felpörgethette a gazdaságot. A lakosságnak kiszórt pénz akár időben elhúzódva is támogathatta a GDP-t, ám eközben már hathatott az új kormány meghirdetett spórolása. Még bizonytalanabb faktor, hogy a háztartások jelentősen, de a vállalatok is érezhetően optimistábbak lettek a választások után. Ez elvileg a fogyasztási és beruházási döntésekre is kihathat, de hogy milyen gyorsan, az teljesen homályos.

Az aszályos időjárás folyamatosan rontotta a mezőgazdaság kilátásait.

folyamatosan rontotta a mezőgazdaság kilátásait. A második negyedév fontos fordulata volt, hogy az ipar elkezdett látványosan élénkülni. Emögött elsősorban nem az új járműipari kapacitások beindulása állt, hanem a mesterséges intelligenciához kötődő export felfutása. Ez kétségtelenül egy új növekedési tényező a gazdaságban, ám az alacsony hozzáadott érték miatt nem lehet tudni, hogy a nagy volumenfelfutásból mennyi csapódik le hazai hozzáadott értékben, amit a GDP mér.

A fenti tényezőkből több már az első negyedévben is érvényesült, akkor az ellentétes hatások kellemes meglepetést hoztak, hiszen a várakozások felett, negyedéves alapon 0,8%-kal bővült a gazdaság.

Most a másik oldalra estünk át: a várakozásoknál kisebb lett a GDP-növekedés.

Óriási drámáról azért nincs szó: négy évnyi stagnálás után a magyar gazdaság az ötödik egymást követő negyedévben tud felmutatni kisebb-nagyobb növekedést, ez pedig azt mutatja, hogy állandósulni látszik a növekedés. Az éves alapon számolt GDP-növekedés (kiigazítatlanul) 1,7%-os volt, ebben nem is volt igazán nagy meglepetés, az elemzők 1,8%-ra számítottak.

A növekedés szerkezetéről egyelőre keveset tudunk, a KSH az első GDP-becslésekor még nem tesz közzé részletes adatokat. A közleményében mindössze annyit jelzett, hogy "a bruttó hazai termék növekedéséhez továbbra is pozitívan járult hozzá az ipar teljesítménye, míg a mezőgazdaság fékezte azt". Valamint hogy a "növekedéshez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá."

Ezek az utalások egybeesnek az általunk összerakott képpel:

Az ipar belépett a növekedést támogató gazdasági tevékenységek közé,

az agrárszektor hozzájárulása a rossz időjárás miatt negatív,

a nagy súlyú szolgáltató szektort továbbra is hajtja a lakossági vásárlóerő, illetve ideiglenesen a költségvetési expanzió is.

Összességében helytállónak tűnik Becsey Zsolt korábbi helyzetértékelése, ami szerint koncentrált és egyszeri, akár csak pár cégre jellemző jelenség lehetett az első negyedéves GDP-boom. Az Unicredit elemzője az akkori adat kapcsán utalt arra, hogy az első negyedéves meglepően nagy lendületben sok lehet a nem tartós hatás. Ennek a diagnózisnak most pontos előrejelzés lett a jutalma, egyedül ő találta el a negyedéves alapú 0,4%-os növekedést.

Így tehát elmondhatjuk, hogy

a magyar gazdaság kikászálódott a stagnálásból, de a jelenlegi növekedési dinamika még visszafogott, nincs szó kirobbanó lendületről, az első negyedéves erős adat után érdemes leszállni a földre.

Mi jön most?

Az év első felében az éves átlagos GDP-növekedés 1,7% volt, ami egy erős első negyedéves, illetve egy visszafogottabb második negyedéves teljesítménybővüléssel állt elő. Ez alapján továbbra is az 1,5-2%-os növekedési sáv látszik a legvalószínűbbnek a 2026-ra. Itt is érvényes a korábbi megállapításunk: ez sokkal jobb lehet, mint az előző három év, de messze van a 2010-es évek dinamikus bővülésétől, amit még egy sokkal jobb nemzetközi környezetben és egyre fenntarthatatlanabb gazdaságpolitikával ért el a magyar gazdaság.

Az év második felében a fő kérdések a fent tárgyalt faktorokhoz kötődnek. Mekkora sokkot jelent végül a növénytermelés gyengélkedése? Milyen húzóerőt jelent a magára találó ipar? Ellensúlyozza-e részben a költségvetési fogyókúrát a beáramló uniós pénzek költése? Enyhülnek-e az energiapiacokra kiható geopolitikai feszültségek? Amennyiben ezekre a kérdésekre inkább kedvező válaszok születnek, akár a 2%-ot is elérheti az idei GDP-növekedés.Ha a gazdaság visszasüllyed stagnálásba, akkor 1,5%-os éves átlagos növekedés lesz 2026-ban.

A KSH többféle negyedéves GDP-mutatót közöl a jelentésében. A legfontosabbnak az előző negyedévhez viszonyított változást, az úgynevezett negyedéves (qoq) GDP-indexet tartjuk. Európában a legtöbb országban ez számít a fő számnak, és a Portfolio is igyekszik ezt a számot kiemelten kezelni kedvező tulajdonságai miatt. Az egyes negyedévek eltérő gazdaságszerkezete (időjárásfüggő aktivitás, ünnepek, munkanapok stb.) miatt ez a mutató szezonálisan és naptárhatással igazított. Bár a qoq-index rendelkezik a végponti gyengeség nevű kellemetlen tulajdonsággal, vagyis hogy a szezonális igazítás jellegéből fakadóan a számok utólag többször változnak, rövid bázisú konjunktúra-jelzőszámként így is nagyon hasznos.

Az előző év azonos negyedévéhez viszonyított (éves, yoy) indexből három is létezik: a nyers, a naptári-hatással igazított (wda), illetve a szezonálisan és naptári-hatással egyaránt igazított (swda). Ezek közül a Portfolio 2016-tól következetesen a szezonális és naptár-hatással igazított indexet (swda) figyeli kiemelten (headline). Ennek oka, hogy a munkanapok száma (különösen ha a tárgy vagy a bázis időszakban szökőnap is van) érdemben befolyásolja a teljesítményt, amivel mindenképpen érdemes korrigálni. Ezen felül a szezonális igazításnak éves mutatóknál akkor van értelme, ha az éven belüli szezonalitás jellege változik. Mivel az Eurostat minden ország esetében az swda számot hivatkozza, ezért a nemzetközi összehasonlítást megkönnyíti, ha mi is ezt tekintjük fő adatnak.

A kiigazítatlan éves indexet azért érdemes figyelni, mert az elemzői előrejelzések erre a számra vonatkoznak, ezért a friss adatban lévő meglepetésfaktort (a qoq adat mellett) ezen lehet lemérni.

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