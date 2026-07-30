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Megszólalt a miniszter: ezt minden dolgozónak tudnia kell!
Gazdaság

Megszólalt a miniszter: ezt minden dolgozónak tudnia kell!

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Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós hőség különösen megterheli a fizikai munkát végzők szervezetét, ezért a következő időszakban fokozott munkavédelmi intézkedésekre van szükség a munkahelyeken.

A miniszter szerint az extrém meleg elsősorban a keringési és a hőszabályozó rendszert terheli meg, ezért kiemelten fontos a megelőzés. A munkáltatókat és a munkavállalókat egyaránt arra kérte, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a hőség okozta kockázatok csökkentésére.

Munkahelyi intézkedések

A tárcavezető szerint biztosítani kell a dolgozók számára a 14–16 Celsius-fokos ivóvizet, valamint fel kell hívni a figyelmet arra, hogy kerüljék az alkoholfogyasztást, illetve a magas koffein- és cukortartalmú italokat, amelyek fokozhatják a kiszáradás veszélyét.

A munkaszervezés során rendszeres pihenőidőket kell beiktatni árnyékos vagy a környezetnél hűvösebb helyen, emellett célszerű rövidebb munkaperiódusokat és hosszabb szüneteket biztosítani, hogy a dolgozók könnyebben alkalmazkodjanak a hőséghez.

Kátai-Németh Vilmos azt is hangsúlyozta, hogy

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a munkavédelmi oktatás során fel kell készíteni a dolgozókat a hőguta és a túlzott hőterhelés tüneteinek felismerésére,

valamint gondoskodni kell arról is, hogy a munkaterületen mindig rendelkezésre álljon mobiltelefon segítséghívás céljára.

Zárt munkahelyeken a dolgozók létszámához, a munkavégzés jellegéhez és a fizikai megterheléshez igazodó megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. Hozzátette, hogy a légtechnikai és klímaberendezések működését a megszokottnál gyakrabban érdemes ellenőrizni a megfelelő hatékonyság fenntartása érdekében.

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