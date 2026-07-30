Megszólalt Paks: várhatóan 24-72 órán belül le kell állítani az erőművet

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A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt akár 24–72 órán belül teljesen leállhat a hazai áramtermelés felét biztosító Paksi Atomerőmű. A vízkivételi rendszer műszaki korlátai miatt a kritikus vízszint elérésekor valamennyi blokkot le kell kapcsolni. Az erőmű maximálisan felkészült a helyzetre, a leállított reaktorok biztonságos hűtése a már telepített szivattyúkkal hetekig is garantált. A termelés újraindításáig a szakemberek felelős és takarékos villamosenergia-felhasználásra kérik a lakosságot.

A Paksi Atomerőmű Magyarország villamosenergia-termelésének mintegy felét biztosítja, működéséhez pedig a Duna hűtővizére van szükség. A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt ugyan a folyó vízmennyisége jelenleg még elegendő lenne a blokkok hűtéséhez, azonban a tovább apadó vízszint miatt a vízkivételi rendszer műszaki korlátai indokolttá tehetik az erőmű teljes leállítását - írja közleményében az MVM Paks.

A Duna vízszintje jelenleg 28 centiméterrel haladja meg a 2018-as negatív rekordot, ugyanakkor több mint egy méterrel alacsonyabb annál a százéves minimumvíznél, amellyel az erőmű több mint négy évtizeddel ezelőtti tervezésekor számoltak. A helyzet kialakulásához a medermélyülés, a felső szakaszokon működő vízlépcsők hordalék-visszatartó hatása, a korábbi mederkotrások, valamint a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbá váló tartós aszályos időszakok egyaránt hozzájárultak.

Az atomerőmű felkészült az alacsony vízállás kezelésére

A Duna vízszintjét folyamatosan figyelik, az alacsony vízállási helyzeteket négy fokozatba sorolják, amelyek közül jelenleg a harmadik van érvényben. A hidrológiai előrejelzések alapján reális esély van a negyedik fokozat elérésére, amely esetben valamennyi blokkot le kell állítani.

A szakértői számítások szerint erre várhatóan 24–72 órán belül kerülhet sor, a pontos időpont azonban a folyamatosan változó vízügyi előrejelzésektől függ.

A blokkok biztonságos leállításához és hűtéséhez a működő reaktorok vízigényének töredéke szükséges, ezért a leállított blokkok hűtése a rendelkezésre álló vízmennyiséggel biztosítható. Az erőmű az Országos Vízügyi Főigazgatósággal együttműködve már telepítette a Pajtás típusú szivattyúkat is, amelyek extrém alacsony vízállás esetén is garantálják a szükséges hűtővíz-ellátást. A működtetéshez szükséges személyzet, tartalék berendezések, alkatrészek és üzemanyag egyaránt rendelkezésre állnak.

A társaság felkészült arra is, hogy akár hetekig tartó rendkívül alacsony vízállás mellett is biztonságos állapotban tartsa a létesítményt. Amint a Duna vízszintje ismét eléri a szükséges szintet, a blokkok újraindítása a biztonsági előírások betartása mellett haladéktalanul megkezdődik.

Az elmúlt évtizedek fejlesztéseinek köszönhetően a Paksi Atomerőmű már jelenleg is az eredeti tervezési paramétereknél 120 centiméterrel alacsonyabb vízállás mellett is képes villamos energiát termelni. Emellett már megkezdődött a vízkivételi rendszer átalakítása is: a szívócsövek mélyebbre helyezésével néhány éven belül a jelenleginél is alacsonyabb dunai vízállás mellett maradhat fenn az áramtermelés.

Az atomerőmű szakemberei folyamatosan felügyelik a létesítmény biztonságos működését. A működést érintő aktuális információkat a társaság hivatalos honlapján és közösségimédia-felületein teszi közzé, és a lakosságot továbbra is felelős, takarékos villamosenergia-felhasználásra kéri az ellátásbiztonság fenntartása érdekében.

Már eddig is csökkenteni kellett a teljesítményét

A Paksi Atomerőmű teljesítményét az elmúlt napokban fokozatosan csökkentették a Duna rekordalacsony vízállása miatt. Július 27-én először az 1. blokk termelését fogták vissza, egy nappal később a 3. blokk teljesítményét is mérsékelték, majd azt teljesen leállították. Csütörtök reggel már a 2. blokk teljesítményét is 50 százalékkal csökkentették, miközben a Duna vízállása Paksnál mínusz 121 centiméterre süllyedt.

Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön arról beszélt, hogy a hidrológiai előrejelzések alapján akár már csütörtökön, de legkésőbb pénteken szükség lehet az atomerőmű teljes leállítására. A teljes, mintegy 2000 megawattos termelés kiesését jelenleg importtal lehet pótolni, ugyanakkor a helyzetet tovább nehezíti, hogy meghibásodott a Dunamenti Erőmű egyik egysége is. A kormány ezért összehívta az Energiaellátási Műveleti Egységet, és áttekinti az esetleges ipari fogyasztáskorlátozási forgatókönyveket is.

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