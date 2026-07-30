MOL Bubi: napokon belül indul az új rendszer, megvannak a teszt első tapasztalatai

Kiváló értékelésekkel zárult a megújult MOL Bubi tesztidőszaka, a közbringarendszer így napokon belül mindenki számára elérhetővé válik. A több mint 1200 felhasználó bevonásával zajló tesztelés kedvencei az elektromos kerékpárok lettek, de az új mobilalkalmazás is jól vizsgázott. A BKK a beérkezett észrevételek alapján már el is végzett több szoftveres módosítást. Emellett vizsgálják a hagyományos biciklik hajtásrendszerének finomhangolását is, mivel a tesztelők egy része azokat kevésbé érezte dinamikusnak.

A megújult MOL Bubi tesztidőszakában több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait a BKK-val. A válaszadók a teljes rendszert átlagosan 4,48 pontra értékelték az ötfokú skálán, míg az új mobilalkalmazás 4,25 pontos értékelést kapott. A tesztelők 86 százaléka azt jelezte, hogy biztosan vagy valószínűleg az éles indulás után is használni fogja a közbringarendszert, amely a tervek szerint néhány napon belül válik mindenki számára elérhetővé.

Az elektromos kerékpárok bizonyultak a teszt legnépszerűbb elemének.

A felhasználók elsősorban az elektromos rásegítést, a könnyen állítható nyerget és az egyszerű használatot emelték ki. Kedvező fogadtatásban részesült az új mobilalkalmazás is, különösen az átlátható kezelőfelület, a kerékpárfoglalási lehetőség, valamint a kerékpárok felvételét és leadását egyszerűsítő funkciók.

A tesztidőszak alatt beérkezett észrevételek nyomán több módosítást már el is végeztek. Fejlesztették az alkalmazás sebességét, a bérlési előzmények megjelenítését és egyes térképes funkciókat.

A felhasználók egy része azt is jelezte, hogy a hagyományos kerékpárokkal nehezebb nagyobb sebességet elérni, ezért kevésbé dinamikusnak érzik őket a korábbi rendszerhez képest. A BKK közölte, hogy a beérkezett visszajelzések alapján vizsgálja a hajtásrendszer és az áttételezés finomhangolásának lehetőségét.

Címlapkép forrása: BKK