Olaszország megfő: már 11 város kapta meg a "vörös kódot"

Egyre több olasz városban léptetik életbe a vörös riasztást az idei nyár negyedik hőhulláma megérkeztével, amely ismét negyven Celsius fokra emeli a hőmérsékletet a Pó-alföldön is - adott ki figyelmeztetést a római egészségügyi minisztérium csütörtökön.

Csütörtökön a közép-olaszországi Campobassóban, Perugiában és Rietiben rendelték el a legmagasabb fokozatú hőriasztást.

A vörös kód pénteken már tizenegy városra lesz érvényes, köztük Rómára és Firenzére.

A negyven fokos hőség az előrejelzések szerint augusztus második hetéig tarthat.

Az egészségügyi minisztérium figyelmeztetése kiemelte, hogy az ország északi részén, a Pó-alföldön is negyven fokos, vagy ennél is magasabb hőség lesz. A Pó-folyó és térsége Olaszország éléskamrájának számít, ahol a májustól egymást követő hőhullámok térdre kényszerítik a mezőgazdaságot és az állattenyésztést is - hangoztatta a Coldiretti termelői szövetség.

Rómában csütörtökön hét fokkal magasabb hőmérsékletet mértek az év ezen időszakában jegyzett átlagnál.

Az Umbria tartományban található Terniben, amelyet hagyományosan az ország egyik legmelegebb városának tartanak, a csütörtökre virradó éjszaka közel harminc fokot mértek.

Az olasz meteorológiai intézet közlése szerint a Róma közeli tengerparton, Ladispoliban napközben 37 Celsius fokot mutatnak a hőmérők a levegő hetven százalékos páratartalmával, ami 44 fokos érzékelt hőmérsékletnek felel meg.

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