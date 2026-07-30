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Olyan vonatok érkeznek két fővonalra, amelyek még nem voltak Magyarországon
Gazdaság

Olyan vonatok érkeznek két fővonalra, amelyek még nem voltak Magyarországon

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Elkészült a GYSEV első két új InterCity-motorvonata, amelyek a tervek szerint 2028-ig teljesen felváltják a Budapest–Győr–Szombathely és a Budapest–Győr–Sopron vonalakon közlekedő régebbi szerelvényeket. A járműbeszerzés részleteiről és a hazai vasúti flotta modernizációjának következő lépéseiről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

A projekt keretében összesen tizenegy ötrészes IC-motorvonat érkezik a vasúttársasághoz. A szerelvények kocsiszekrényei Szolnokon készültek, a végső összeszerelést pedig a Stadler lengyelországi üzemében végezték el. Az új, klimatizált és alacsonypadlós vonatok első- és másodosztályú távolsági ülésekkel épülnek be.

Emellett ezek lesznek Magyarország első teljesen akadálymentesített, valamint teljes egészében biztonsági kamerákkal felszerelt InterCity-vonatai.

A flotta megújítását az Európai Beruházási Bank (EIB) hiteléből finanszírozza a GYSEV. A beszerzéshez szükséges 50 százalékos önrészt a társaság az Ausztriában megvalósult osztrák állami beruházásai révén tudta biztosítani, így a fejlesztés az osztrák–magyar vasúti együttműködés eredményeként valósul meg.

Mi az együttműködésben hiszünk, hisz abból épp ilyen eredmények születhetnek, mint ezek az új vonatok – és épp olyan sikeres társaságok, mint a GYSEV

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– hangsúlyozta a tárcavezető, utalva arra, hogy a közös osztrák–magyar vasúttársaságot érintő korábbi politikai viták ellenére a járműbeszerzést végül sikerült megvalósítani.

A miniszter bejegyzésében rámutatott arra, hogy a kormány a jövőben is folytatni kívánja a hazai távolsági vasúti flotta megújítását. Az európai uniós források felhasználásával egy újabb nagyszabású InterCity-járműbeszerzési programot indítanak el, amelynek keretében Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, Szeged, Pécs és Veszprém távolsági vonalain is korszerűbb szerelvényekre cserélik a meglévő járműveket.

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