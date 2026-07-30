Óriási többlet a magyar külkereskedelemben

Júniusban szép számok érkeztek a hazai külkereskedelem alakulásáról. A statisztikai hivatal friss jelentése szerint
- a kivitel volumene 8,7%-kal,
- a behozatalé 6,5%-kal volt nagyobb az előző év azonos időszakinál.
Miután az export kifejezetten dinamikusan növekedett, így az elmúlt hónapokban apadó külkereskedelmi többlet "új erőre" kapott.
Egy hónap alatt 1305 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, ennél magasabb számot utoljára tavaly tavasszal láttunk.
Miután az elmúlt hónapokban kedvezően alakult a mérleg, így a 12 hónapos gördülő egyenlegben is fordulatot tapasztalunk.
Az euróban kifejezett adatok ennél is nagyobb ugrást jeleznek, az export értéke 21%-kal, az importé 18%-kal nőtt. Ebben azonban jelentős hatása van az árfolyamnak, éves alapon a forint az euróhoz és a dollárhoz mérten egyaránt 12%-kal erősödött.
Az import növekedése azt jelzi, hogy a belső kereslet emelkedő pályán van hazánkban, az export bővülése pedig összhangban van az erősödő ipari adatokkal. Bár az európai gazdasági kilátások továbbra sem túl kedvezőek, és a globális gazdaság növekedését is beárnyékolják a magas olajárak, ez a hatás nem igazán érhető tetten a magyar export alakulásában. Ebben fontos szerepet játszhat, hogy a hazai iparnak – egy gyárnak biztosan – sikerült bekapcsolódnia az AI-sztoriba. Ez tovább pörgetheti a kivitelt, miközben a klasszikus exportcikkek iránti kereslet is éledezik.
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