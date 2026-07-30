Paksi Atomerőmű: sosem látott lépésre készülnek, így muzsikálhat az ország atomenergia nélkül

A magyar villamosenergia-rendszer és -piac szoros európai beágyazottságának és a rendelkezésre álló importkapacitásnak köszönhetően a hazai villamosenergia-ellátás jelenleg biztosított, de az ország messze legjelentősebb erőműve, a Paksi Atomerőmű fokozatos leállítása rávilágít a magyarországi erőműpark bővítésének és diverzifikálásának, illetve a rendszer általános fejlesztésének fontosságára, valamint az energiastratégia újragondolásának szükségességére is. Az extrém hőség és szárazság mellett a közel-keleti konfliktus gázpiaci hatásai sem segítik a helyzet kezelését, amit részben az elmúlt másfél évtized hibás energiapolitikai döntései idéztek elő. Ráadásul a szélsőséges időjárási és gázpiaci körülmények akár az európai rendszerben is okozhatnak a hazaihoz hasonló helyzeteket, amint azt a francia atomerőművek példája is igazolja.

A hazai erőművek jelentős része vízhűtésű: az 50 megawatt (MW) beépített teljesítmény feletti hazai nagyerőművek közül a Gönyűi, a Kelenföldi, a Csepel II, a Dunamenti, valamint a Paksi Atomerőmű veszi a Dunából a hűtővizet. Az erőművek hűtését úgy tervezték, hogy az az addig mért legalacsonyabb vízállásnál alacsonyabb vízállás esetén is megoldott legyen, vagyis a mostani helyzet nem éri felkészületlenül az energiatermelőket.

A 2010-es évek végétől érezhetően gyakoribbá és súlyosabbá váltak a nyári kisvizes helyezetek a Duna hazai szakaszán, sőt az alacsony vízállás egyre kevésbé csak a meleg évszakra korlátozódik. Ez eddig nem okozott nagyobb műszaki, hűtési problémát, az erőművek alacsony vízállás esetén is megoldották a hűtést és a folyamatos villamosenergia-termelést, és a hazai erőműveknél érdemi tüzelőanyag-ellátási problémák sem léptek fel.

A hazai erőműflotta messze legfontosabb, legnagyobb tagja, a Paksi Atomerőmű esetében az elmúlt években is többször előfordult, hogy környezetvédelmi okok miatt leterhelték az erőművet, de a termelés a Duna vizének túlmelegedése és a hűtési hatékonyság romlása miatt is számos alkalommal csökkent kisebb mértékben.