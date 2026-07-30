Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: kiesik a Paksi Atomerőmű, ütemezett önkorlátozásra lesz szükség

Magyar Péter a MAVIR országos irányító központjából jelentette be, hogy a Duna rekordalacsony vízállása miatt hétfőtől teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű. A miniszterelnök szerint a példátlan helyzetben összehangolt intézkedésekre és a legnagyobb ipari fogyasztók önkéntes fogyasztáskorlátozására lesz szükség.

A Paksi Atomerőmű működésének 44 éves történetében először teljesen leállhat a létesítmény a Duna rekordalacsony vízállása miatt

– jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.

A teljes leállás hétfőtől várható, de komoly veszélyhelyzetre nem számítanak, szigorú terv van a kiesés átvészelésére.

A miniszterelnök elmondta, hogy erre a példátlan helyzetre összehangolt intézkedésekre és a fogyasztás önkéntes visszafogásra lesz szükség.

A kormányfő külön felszólította a legnagyobb ipari energiafogyasztókat, köztük az akkumulátorgyártókat, a cementgyárakat és az autógyárakat, hogy önkéntesen korlátozzák villamosenergia-felhasználásukat. Mint fogalmazott, a kialakult helyzet kezelésében minden szereplő együttműködésére számítanak.

A paksi blokkok teljesítményét az elmúlt napokban már több lépésben visszafogták a Duna folyamatos apadása miatt. Szerdán megkezdték a 3. blokk leállítását is, miután Paksnál mínusz 118 centiméteres vízállást mértek. Az erőmű a folyó vizét használja a blokkok hűtésére, ezért az alacsony vízhozam közvetlenül korlátozza a termelést.

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka