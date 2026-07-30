Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: teljesen átalakítják a tankerületi rendszert

A kormányfő beszámolója szerint az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium által az elmúlt két hónapban lefolytatott átvilágítás súlyos strukturális és pénzügyi problémákat tárt fel a jelenlegi rendszerben. A vizsgálat megállapította, hogy a tankerületek több esetben a bér- és személyi juttatási kereteket csoportosították át az iskolák mindennapi működési költségeinek fedezésére. Az oktatási szektorban jelenleg is több ezer betöltetlen álláshely van, a rendszer működőképességét pedig jelentős részben a nyugdíjas korú pedagógusok foglalkoztatása biztosítja.
A pénzügyi egyensúlytalanságot jelzi, hogy 2025-ben több mint 27 milliárd forint kiegészítő támogatást kellett biztosítani a tankerületeknek a közüzemi számlák és a rezsiköltségek kiegyenlítésére. Miközben a tankerületek önálló döntési jogköre az egymillió forint alatti beszerzésekre sem terjedt ki, a több milliárd forintos átcsoportosításokról a költségvetési felügyelő csak utólag kapott tájékoztatást. Egy alkalommal egy 3 milliárd forintos keret átcsoportosításánál a döntéshozók nem tudták megjelölni az elosztás szakmai szempontjait - mondta Magyar.
Olyan struktúra kialakítása a célunk, amelyben a döntéshozatali jogkörök közelebb kerülnek az intézményekhez, miközben a vezetők egyértelmű felelősségvállalás mellett valós mozgástérrel fognak rendelkezni
– hangsúlyozta a kormányfő.
A döntés értelmében a Tisza-kormány augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozícióra nyílt pályázatot hirdet. A kiválasztási folyamatba a polgármestereket is bevonják.
A korábbi határozatlan idejű kinevezések gyakorlata megszűnik,
az új igazgatók öt évre szóló, határozott idejű megbízást kapnak. A kiválasztás alapját a szakmai programok és a vezetői elképzelések fogják képezni.
A Klebelsberg Központ elnevezése megmarad, azonban a feladatköre alapvetően megváltozik: a jövőben kutató-fejlesztő és szakmai háttérintézményként működik tovább. A szervezet középirányítói funkciója megszűnik, és
az oktatás közvetlen irányítása 2027. január 1-jétől az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül.
A kormányzati intézkedések gyakorlati céljai között szerepel, hogy a szakórákat – például a kémiát – megfelelő végzettségű szaktanárok tartsák, biztosított legyen az iskolákban a gyógypedagógusi ellátás, felgyorsuljanak az olyan eszközbeszerzések, mint a laptopok és projektorok vásárlása, valamint az iskolai mosdók felújítása ne a szülőkre háruljon. Az átalakítás célja továbbá a pedagógusok szakmai autonómiájának és biztonságának megerősítése.
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