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Rendkívüli egyeztetés a MAVIR-nál: már kész az intézkedési terv
Gazdaság

Rendkívüli egyeztetés a MAVIR-nál: már kész az intézkedési terv

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Összeül az Energiaellátási Műveleti Egység a MAVIR központjában, a tanácskozáson Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz. A testületet vezető Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hangsúlyozta, hogy a legfőbb cél a magyar családok folyamatos és biztonságos energiaellátásának garantálása. A szaktárca már véglegesítette a következő napok intézkedési tervét, a döntéseket pedig felkészült szakemberek készítik elő. A kialakult helyzetről és a további lépésekről a kormány folyamatos tájékoztatást ígér.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy előkészítették az Energiaellátási Műveleti Egység (EME) ülését, amelyet a MAVIR-nál tartanak Magyar Péter miniszterelnök részvételével. A miniszter tájékoztatása szerint őt bízták meg a testület vezetésével.

A minisztérium vezetése áttekintette az előttük álló feladatokat, kijelölte a felelősöket és véglegesítette a következő napok intézkedési tervét. Kapitány István szerint az ülésen az energetikai szakemberek a szükséges döntéseket szakmai adatok alapján készítik elő.

A prioritásunk egyértelmű: biztosítani kell, hogy a magyar családok energiaellátása folyamatos és biztonságos maradjon. Ezért ma egy asztalhoz ülnek az ország legfelkészültebb energetikai szakemberei, hogy minden döntés időben, megalapozott szakmai adatokra építve és teljes összhangban szülessen meg

- írja Kapitány István.

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A miniszter azt írta, hogy a kialakult helyzetről és a meghozott intézkedésekről a kormány folyamatos tájékoztatást ad majd.

Címlapkép forrása: Kapitány István Facebook

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