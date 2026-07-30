Rendkívüli egyeztetés a MAVIR-nál: már kész az intézkedési terv

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy előkészítették az Energiaellátási Műveleti Egység (EME) ülését, amelyet a MAVIR-nál tartanak Magyar Péter miniszterelnök részvételével. A miniszter tájékoztatása szerint őt bízták meg a testület vezetésével.
A minisztérium vezetése áttekintette az előttük álló feladatokat, kijelölte a felelősöket és véglegesítette a következő napok intézkedési tervét. Kapitány István szerint az ülésen az energetikai szakemberek a szükséges döntéseket szakmai adatok alapján készítik elő.
A prioritásunk egyértelmű: biztosítani kell, hogy a magyar családok energiaellátása folyamatos és biztonságos maradjon. Ezért ma egy asztalhoz ülnek az ország legfelkészültebb energetikai szakemberei, hogy minden döntés időben, megalapozott szakmai adatokra építve és teljes összhangban szülessen meg
- írja Kapitány István.
A miniszter azt írta, hogy a kialakult helyzetről és a meghozott intézkedésekről a kormány folyamatos tájékoztatást ad majd.
Címlapkép forrása: Kapitány István Facebook
Kiszivárgott: valójában két nyugati katonai hatalom mutatja az utat az ukránoknak Oroszország szétbombázásában
Moszkvára is így zúdult dróneső.
Bemondta Netanjahu: valójában mindegy, mi lesz a Hormuzi-szorosnál – Van itt egy hosszú távú megoldás
"A szoros nem lesz többé erős zsarolási eszköz."
Véget ér a lakásárrobbanás Magyarországon? Bemondták a szakértők, mekkora drágulás jön most
Fontos jelzés érkezett a lakáspiacról.
Sorra érkeznek a jó hírek: meglepő növekedést mutatott Európa legerősebb gazdasága
Újabb pozitív meglepetés.
Valakik úgy pazarolták a vizet Szentendrén, hogy korlátozás lépett életbe
Be kell tartani a szabályokat!
Annyira meleg van, hogy nem tartanak kormányszóvivői tájékoztatót csütörtökön
Ugyanakkor nem maradunk tájékoztatás nélkül.
Megerősítették: miközben Amerika bombáz, fű alatt folynak a tárgyalások Iránnal
Pakisztán folyamatosan dolgozik a de-eszkaláción.
ÁNYK megszűnése 2027-ben: hogyan készüljenek fel a vállalkozások az ONYA- és M2M-átállásra?
Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramot, vagyis az ÁNYK-t - korábbi nevén ABEV-et - 2027-től új, korszerűbb digitális megoldások váltják fel a NAV-nál. A változás minden vállalkoz
A biztosítás, amit tegnap kellett volna megkötni
Az élet nem mindig alkalmazkodik a terveinkhez. Éppen ezért lehet a legdrágább mondat, amit valaki kimondhat: "Majd később kötünk biztosítást." Sokan gondolják úgy, hogy az életbiztosítás
Generációk a munkahelyen - Bereczki Enikő, generációkutató & Pataki Hajnalka, People Partner
Performaszpihenés, nyári önképzés, avagy új generációs trendek a nyaraláson
Megjelent a teljesítményalapú szabadidő és a performanszpihenés jelensége: nemcsak átélni szeretnénk az élményeket, hanem azt is fontosnak érezzük, hogy megmutassuk őket. [...]
Új trend a Z-generáció, de az idősebbek nyaralási szokásaiban is
A sziget, amelytől a világgazdaság függ - meddig védi Tajvant a szilíciumpajzs?
Az Arizonától Drezdáig zajló chipgyárépítési hullám biztonságosabbá teheti a globális ellátást, közben azonban Tajvan geopolitikai védelmét is gyengítheti. Kik nyerhetnek a félvezetőgy
Szétszakadt az ESG-piac: az amerikai pénz menekül, az európait szabályozzák
Ugyanaz a befektetési stratégia a két kontinensen már egészen más szabályozási, politikai és piaci környezetben működik. Míg Európában erősebb jelentési és megfelelési elvárásokhoz kel
Négy webáruház, négy bírság: mit üzennek a NAIH legújabban közzétett bírságoló határozatai?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) négy olyan határozatot is közzétett, amelyek mind webáruházak adatkezelési tájékoztatási gyakorlatát vizsgálták, és mindegyi
Rólunk puskázott a világ egyik legnagyobb bankja? Az Elon Musk-szorzó titka
Másképp nem jön ki a SpaceX mögötti matek.
Kinek fog fájni valójában a kormány vagyonadó-terve?
A cégérték meghatározása lehet az egyik izgalmas kérdés.
Szárad a Velencei-tó: most érdemes nyaralót venni?
"Kiszárad" az ingatlanpiac is?
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!