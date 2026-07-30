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Rendkívüli kéréssel fordult a miniszter a magyarokhoz
Gazdaság

Rendkívüli kéréssel fordult a miniszter a magyarokhoz

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Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Facebook-oldalán arra kérte a lakosságot, hogy a közelgő kánikula idején gazdálkodjanak felelősen az ivóvízzel, mivel a hőség miatt jelentkező többletfogyasztást a hálózat csak nehezen tudja kiszolgálni.

A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy az előttünk álló nyári időszak és a következő napok rendkívüli meleget hoznak, ami komoly kihívás elé állítja az ellátórendszert. Magyarországon az alapvető szükségletekhez elegendő friss ivóvízmennyiség mindenkinek a rendelkezésére áll, a kánikulai napokon jelentkező ugrásszerű lakossági igények azonban túlterhelhetik a kapacitásokat.

Bár az ország ivóvízkészletei biztonságosak, a hőségriadók alatt tapasztalható extrém csúcsfogyasztásokat a rendszer csak fokozott lakossági tudatosság mellett képes zavartalanul biztosítani

– fogalmazott a miniszter.

A hálózati terhelés mérséklése érdekében a tárcavezető több gyakorlati javaslatot fogalmazott meg a fogyasztóknak. Kérte, hogy az elkövetkező napokban mellőzzék a gépjárművek mosását, valamint a fűlocsolást is, mivel ezek a tevékenységek átmenetileg elhalaszthatók. Amennyiben a nagyobb volumenű vízfelhasználás mégis elkerülhetetlen, azt a hálózati terhelés kiegyenlítése érdekében a késő esti órákra kell ütemezni.

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Gajdos László külön hangsúlyozta, hogy a kánikula ideje alatt a lakosok ne kezdjék meg a kerti medencék feltöltését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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