Rendkívüli ülést tart az Országgyűlés

Az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök ismertette: a képviselők hétfőn, az interpellációs időszakot követően módosító javaslatokról tárgyalnak, majd kedden szavaznak az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról.
Az Országgyűlés keddi napirendjén szerepel a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítása, amiről szavaznak is a képviselők.
Hétfőn tárgyalnak és döntenek a képviselők
- Varga Lőrinc Mihály (Tisza),
- Takács Péter (Fidesz),
- Toroczkai László (Mi Hazánk) mentelmi jogának felfüggesztéséről.
A mentelmi bizottság Varga Lőrinc Mihály esetében, ittas vezetés ügyében közvádas eljárás miatt a mentelmi jog felfüggesztését javasolta, a többi képviselő esetében, mivel magánvádas eljárásokról van szó, fenntartanák a mentelmi jogot.
Hallerné Nagy Anikó ismertette: Magyar Péter (Tisza) miniszterelnök ügyében még a büntető eljárási szakaszban a feljelentést visszavonták, így a mentelmi jogról sem kell dönteni.
Az Országgyűlés megkezdi a szakképzésről szóló törvény módosításának és a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslat tárgyalását is.
Kérdésre válaszolva kitért arra is, hogy a házbizottság ülésén ismét szóba kerültek a "slágertémák" az egyebek napirendi pontban. Újra felmerült valamennyi frakció részéről a fegyelmezés témája, voltak kérdések a házszabályról, a plenáris ülésteremben történő videózásról és egyéb fegyelemsértésekről.
Hallerné Nagy Anikó úgy fogalmazott:
érzékelhető, hogy a téma nincs nyugvó ponton és könnyen lehet, hogy részletesebben, hosszabban, mélyebben kell majd átbeszélni ezt kérdéskört.
Ismét megfogalmazta a kérését, hogy mindenki a saját frakcióján belül újra, nyomatékosan tájékoztassa valamennyi érintettet a fegyelmi ügyekről, a házszabályról, illetve az előző házbizottságon elfogadott megállapodásról, amellyel valamennyi frakció támogatásával kimondták, hogy a hozzájárulás nélküli, bármilyen eszközzel történő videózás a plenáris ülésteremben sérti a ház méltóságát és nem megengedett.
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