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Részben ezért lettek iszonyú drágák a horvát apartmanok
Gazdaság

Részben ezért lettek iszonyú drágák a horvát apartmanok

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Egyre nagyobb terhet jelent a horvátországi nyaralók tulajdonosainak a vendégek közötti takarítás és karbantartás költsége, egyes beszámolók szerint ugyanis egyetlen vendégváltás akár 500 euróba is kerülhet. A Jutarnji list cikke szerint a horvát ingatlantulajdonosok és takarítók egy népszerű Facebook-csoportban arról beszélgetnek, hogy az emelkedő árak mellett a főszezonban a megbízható munkaerő hiánya is komoly gondot okoz - tudósított a Croatia Week.

Sok tulajdonos szerint a megbízható takarítók megtalálása még nagyobb kihívást jelent, mint a magasabb díjak kifizetése, különösen szombatonként, amikor mindössze néhány óra áll rendelkezésre az ingatlan felkészítésére az új vendégek érkezése előtt. A munka gyakran messze túlmutat a belső terek takarításán, hiszen a friss ágyneműt, a mosást, a kertgondozást és a medence karbantartását általában külön számlázzák, ami jelentősen megnöveli a végösszeget.

A tulajdonosok és a szakemberek beszámolói alapján az órabérek jellemzően 20 és 30 euró között mozognak. Egy nyolc-tíz fős, nagyobb nyaraló esetében azonban a takarítás, a mosás és a kültéri karbantartás együttes költsége könnyen

elérheti a 300–500 eurót.

Az árazás vállalkozásonként eltér, hiszen egy bejegyzett takarítócég óradíj helyett négyzetméterenként 3 eurót számol fel, míg mások nem vállalnak munkát 25 eurós órabér alatt.

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Az árak régiónként is változnak. A makarskai hozzászólók szerint a takarítócsapatok általában 20–25 euró közötti órabérrel dolgoznak, a mosásért és a medence karbantartásáért pedig külön díjat kérnek. A mosás kilogrammonként nagyjából 3 euróba kerül, míg a rendszeres medencetisztítás alkalmanként átlagosan 50 euró. Pulában a 25–30 eurós órabér a jellemző, egy labini hozzászóló szerint pedig egyes szolgáltatók már útiköltséget is felszámítanak.

Több tulajdonos a saját példáját is megosztotta. Egyikük egy hatfős nyaraló karbantartásáért 625 eurót fizet egy ügynökségnek, amelybe beletartozik a takarítás, az ágynemű, a törülközők és a terasz gondozása, míg a medence tisztítása és a fűnyírás külön fizetendő. Mások úgy csökkentik a kiadásaikat, hogy a medencét, a teraszt és a kertet maguk gondozzák. Többen kiálltak amellett is, hogy a nyaralók takarítása fizikailag megterhelő munka, amely tisztességes bérezést érdemel.

Bár abban megoszlanak a vélemények, hogy a jelenlegi árak indokoltak-e, egy kérdésben lényegében mindenki egyetértett, miszerint tapasztalt és megbízható takarítóból tartósan kevés van a piacon.

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