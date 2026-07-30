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Részben feloldják a hétvégi kamionstopot
Gazdaság

Részben feloldják a hétvégi kamionstopot

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A harmadfokú hőségriasztás miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot, így szombat éjszakától vasárnap kora reggelig a nehézgépjárművek is közlekedhetnek a hazai utakon.

A döntés értelmében 2026. augusztus 1-jén 22 órától augusztus 2-án 6 óráig a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek is használhatják az országos közutakat.

Szombaton 15 és 22 óra között, valamint vasárnap 6-tól 22 óráig azonban továbbra is érvényben marad a forgalomkorlátozás.

Az intézkedés célja, hogy a járművezetők a kánikula idején is biztonságosan eljuthassanak a pihenőhelyekre, valamint megóvhassák a szállított áruk minőségét.

Az extrém hőség megterheli a szervezetet, csökkenti a koncentrációt és növeli a reakcióidőt, ezért a tárca fokozott óvatosságra és türelemre inti a közlekedőket. A teher- és személyautóval útnak indulóknak egyaránt azt javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék a jármű műszaki állapotát – különösen a hűtőrendszert és a gumiabroncsokat –, vigyenek magukkal elegendő ivóvizet, tartsák be a pihenőidőket, és ha tehetik, kerüljék a vezetést a legforróbb déli órákban.

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