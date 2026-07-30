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Sorra érkeznek a jó hírek: meglepő növekedést mutatott Európa legerősebb gazdasága
Gazdaság

Sorra érkeznek a jó hírek: meglepő növekedést mutatott Európa legerősebb gazdasága

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Pozitív meglepetést okozott a német gazdaság, a bruttó hazai termék ugyanis 0,2 százalékkal növekedett a második negyedévben. A friss statisztikai adatok szerint a bővülést elsősorban az export hajtotta, miközben az első negyedévi adatokat is felfelé korrigálták.

A német statisztikai hivatal csütörtökön közzétett előzetes adatai alapján

az ország GDP-je 0,2 százalékkal haladta meg az előző három hónap szintjét.

Ez az eredmény felülmúlta a piaci várakozásokat, mivel a Reuters által megkérdezett elemzők előzetesen csupán 0,1 százalékos bővülésre számítottak.

A negyedéves alapú növekedés motorját a kivitel jelentette, az export ugyanis érezhetően emelkedett a megelőző időszakhoz képest.

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Ezzel szemben a belső gazdasági aktivitás gyengébb képet mutatott, mivel a háztartások fogyasztása továbbra is visszafogott maradt, a beruházások volumene pedig csökkent az előző negyedévhez viszonyítva.

A jelentés az év eleji teljesítmény visszamenőleges korrekcióját is tartalmazta. A statisztikai hivatal felülvizsgálata nyomán a német gazdaság első negyedévi növekedési adatát a korábban közölt 0,3 százalékról 0,4 százalékra módosították.

A mai nap nem a német az első pozitív meglepetés az európai GDP-adatokban, a francia gazdaság ugyanis szintén az elemzői várakozásokat meghaladó mértékben, 0,2 százalékkal bővült 2026. második negyedévében, míg Spanyolország 0,7 százalékos negyedéves bővülésével továbbra is a legjobban teljesítő európai nagy gazdaságnak számít.

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Forrás: Reuters

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