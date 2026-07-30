Súlyos döntést hozott Moszkva, hónapokkal meghosszabbítják az üzemanyag-export tilalmát

Oroszország 2027 januárjának végéig meghosszabbította a benzin és a dízelolaj exporttilalmát, hogy biztosítsa a belföldi ellátást és megfékezze az áremelkedést. Az intézkedés közvetlenül várhatóan nem veszélyezteti Magyarország üzemanyag-ellátását, de a szűkülő nemzetközi kínálaton keresztül a hazai árakat is felfelé hajthatja.

Az orosz kormány hat hónappal meghosszabbította a dízelolaj és a benzin exporttilalmát, augusztus 1-től 2027. január 31-ig.

A dízelolaj-termelők számára az exporttilalom meghosszabbítása azonban csak egy hónapra, szeptember 1-ig szól.

A dízelüzemanyagra és a benzinre korábban bevezetett exporttilalom július 31-én járt volna le. Az intézkedés minden bizonnyal összefüggésben áll az orosz olajfinomítók elleni ukrán dróntámadásokkal, ami üzemanyaghiányt és áremelkedést okozott.

A kormány szerint a csütörtökön ismertetett döntésének célja a stabil üzemanyag-ellátás biztosítása. A határozatról szóló közlemény szerint továbbra is lehet üzemanyagot exportálni kormányközi megállapodások keretében, vagy egyedi kormányzati döntés alapján külföldi országoknak nyújtott humanitárius segítségnyújtás céljából.

A folyamatban lévő aratási szezon támogatása érdekében a kormány külön rendeletet adott ki. Ennek lényege, hogy az olajtársaságok és a regionális hatóságok közvetlen megállapodást kötnek arról, hogy november 1-ig a gazdálkodók megkapják a szükséges üzemanyag-mennyiséget.

Magyarország szempontjából az intézkedés közvetlen hatása csak elég korlátozott lehet, mivel a hazai piac üzemanyag-ellátása jelentős részben a Mol finomítóira és az Oroszországból érkező nyersolaj feldolgozására épül, miközben a mostani tilalom elsősorban a már finomított termékek kivitelét érinti. Közvetett hatása azonban lehet: Oroszország a világ egyik legnagyobb dízelexportőre, így a kínálat szűkülése emelheti az európai nagykereskedelmi árakat, ami idővel a magyarországi üzemanyagárakban is megjelenhet.

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