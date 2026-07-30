Sztrájkolnak az olasz futárok: a pokoli hőségben is hajtja őket az algoritmus

A CGIL szakszervezet római és laziói szervezete által meghirdetett munkabeszüntetésre július 31-én, pénteken kerül sor. A Glovo, a Deliveroo és más platformok futárjai reggel fél tíztől a Piazza Re di Roma téren tartanak ülősztrájkot. A demonstrációt az váltotta ki, hogy a multinacionális kiszállító cégek

figyelmen kívül hagyják a legmelegebb órákra vonatkozó, a fizikai munkát korlátozó regionális rendeleteket, és semmilyen óvintézkedéssel vagy kompenzációval nem segítik a hőségben dolgozókat.

A szakszervezetek tájékoztatása szerint a futárok valóságos katlanokká vált utcákon kénytelenek dolgozni ivóvízosztás és megfelelő pihenőhelyek nélkül. Kiemelt problémát jelent, hogy a platformok algoritmusai büntetik azokat, akik a hőség miatt szüneteltetik a kiszállítást, így a rendszer a jövőben kevesebb megrendelést oszt ki nekik. Mivel a futárok hivatalosan egyéni vállalkozónak minősülnek, a munkavégzés extrém időjárás miatti leállítása esetén teljesen kiesik a bevételük, és semmilyen szociális védőhálóra nem támaszkodhatnak.

A római akció egy szélesebb körű országos tiltakozáshullámba illeszkedik, hiszen az elmúlt hetekben Firenzében, Milánóban, Bolognában, Torinóban, Biellában és Novarában is tartottak hasonló munkabeszüntetéseket. A szakszervezetek és a munkaügyi minisztérium közötti júliusi egyeztetés ugyanakkor eredménytelenül zárult, mivel a tárca konkrét javaslatok nélkül érkezett a tárgyalásra.

A munkakörülmények miatti növekvő nyomásra válaszul Bologna létrehozta Olaszország első önkormányzati pihenőhelyét, a Rider House nevű futárházat. A Via Indipendenzán található Velostazione épületében egy ingyenes, klimatizált teret biztosítanak a platformmunkásoknak. A központban ivóvíz, Wi-Fi, valamint a munkaeszköznek számító telefonok és elektromos kerékpárok feltöltésére szolgáló állomások várják a futárokat, akik bármiféle fogyasztási kötelezettség nélkül használhatják a létesítményt.

A bolognai kezdeményezéssel párhuzamosan a genovai városi tanács is rendkívüli iránymutatásokat fogadott el, amelyek célja a platformmunkások egészségének és biztonságának garantálása a jelenlegi hőségriasztás idején.

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